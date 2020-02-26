Красный Крест и ГАИ Гомельской области обучат водителей правилам оказания первой помощи

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста совместно с ГАИ УВД облисполкома проведут в Гомеле 27 февраля акцию "Скажи равнодушию нет!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональной организации БОКК.

Акция начнется в 10.30 на площади Восстания. Госавтоинспекторы будут выборочно останавливать автомобили, чтобы проверить знания водителей по оказанию первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях. Тренер Красного Креста обучит автолюбителей, как правильно помочь человеку при кровотечениях, остановке дыхания и других чрезвычайных случаях, с которыми можно столкнуться на дороге. Сотрудники ГАИ расскажут о последствиях и ответственности, когда водитель оставляет место ДТП и пострадавшего в аварии. Водителям вручат наглядные материалы о безопасном поведении в пути.

Акция станет одним из мероприятий Единого дня безопасности, она носит профилактический и информационный характер. Основная цель - привлечь внимание водителей и пешеходов к теме оказания первой помощи при ЧП, проблеме дорожно-транспортных происшествий, отметили организаторы.

В Гомельской организации БОКК добавили, что во время Единого дня безопасности волонтеры и сотрудники проведут в регионе более 50 мероприятий, их участниками станут свыше 20 тыс. человек. "Важный акцент сделали на работу с пожилыми, которые проживают одни. Мы напомним им, как необходимо себя вести и что делать в различных непредвиденных ситуациях", - добавили в БОКК.-0-