Красный Крест и СК проведут благотворительную акцию для воспитанников Улуковской школы-интерната

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительную акцию "На страже защиты детей" для воспитанников Улуковской вспомогательной школы-интерната проведут в Международный день защиты детей (1 июня) Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста совместно с управлением Следственного комитета по Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации БОКК, член Совета Республики Алла Смоляк.

Организаторы подчеркивают, праздник проведут, соблюдая все меры эпидемиологической безопасности.

Начнется акция с интерактивной познавательно-развлекательной программы. Дарить хорошее настроение будут любимые сказочные и мультперсонажи, в которых перевоплотятся актеры Гомельского государственного театра кукол.

Подготовлены для ребят и приятные подарки: спортивный инвентарь, сладости. "В ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, мы не забываем о других социально значимых направлениях. Дети - наше будущее, и мы должны сделать все возможное, чтобы детство девочек и мальчиков было беззаботным, счастливым и оставило яркие моменты в памяти", - отметила Алла Смоляк.

В Улуковской школе-интернате проживают и учатся дети со сложностями со здоровьем, некоторые из них не знают, что такое родительская забота.-0-