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08 апреля 2021, 11:53

Красный Крест организует тренинг наставников по трудоустройству в Брагинском районе

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
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8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трехдневный тренинг "Инструменты наставничества в сфере трудоустройства молодых мужчин, женщин, людей с инвалидностью" организует 8-10 апреля Белорусский Красный Крест в Гомельской области для участников инициативы "Социальное кадровое агентство", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Инициатива воплощается БОКК в Брагинском районе по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемому Европейским союзом и реализуемому Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.

Участниками тренинга станут волонтеры - социальные работники, представители образования, культуры, здравоохранения, других организаций Брагинского района. Им расскажут о задачах наставника в социальном кадровом агентстве, его роли в поиске работы молодыми мужчинами, женщинами, людьми с инвалидностью, а также при реализации ими бизнес-идей. Тренеры сделают акцент на том, как эффективно подобрать пару наставник-ученик. Уделят внимание способам, механизмам налаживания психологической атмосферы, обучат навыкам бесконфликтного общения.

Пойдет на тренинге речь и об особенностях трудоустройства людей с инвалидностью, гарантиях и возможностях государства в этом направлении.

Полученные знания и навыки волонтеры будут применять в работе создаваемого кадрового агентства.-0-

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Теги
БОКК Брагин Гомельская область инвалиды трудоустройство
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