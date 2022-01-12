Красный Крест открыл в Гомеле пункты обогрева

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня открылись пункты обогрева на базе районных организаций Белорусского Красного Креста, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации БОКК Артем Карпенко.

"В Гомельской области установилась низкая температура, и областная организация БОКК оказывает помощь уязвимым людям. Пункты обогрева для людей без определенного места жительства работают на базе районных организаций: по ул.Свиридова, 1, корп. 2, ул.Тельмана, 39, ул.Матросова, 6, а также в кризисном центре по ул.Свердлова, 21", - рассказал Артем Карпенко.

В пунктах можно согреться, получить горячее питье и питание.

Такие пункты обогрева будут работать, пока температура воздуха держится на отметке минус 15 градусов и ниже. Если столбик термометра опустится до минус 25 градусов, областная организация примет допмеры в помощи нуждающимся.

"В районных организациях Белорусского Красного Креста также подготовлен банк теплой одежды и обуви, которые выдадут нуждающимся", - уточнил начальник отдела.

Артем Карпенко добавил, что сегодня Красный Крест и ГАИ УВД Гомельского облисполкома проводят и профилактическую акцию, во время которой водителям напомнят правила оказания первой помощи при обморожении, поведения при низких температурах. При необходимости волонтеры предложат участникам дорожного движения горячий чай, одеяло.-0-