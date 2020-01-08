Красный Крест проведет в Комарине акцию "Счастливое Рождество"

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Красный Крест проведет сегодня для постояльцев отделения круглосуточного пребывания в городском поселке Комарине Брагинского района благотворительную акцию "Счастливое Рождество", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации БОКК.

В отделении проживают 36 человек. Это одинокие тяжелобольные люди и инвалиды, которые не могут самостоятельно ухаживать за собой. У некоторых из них нет никого ближе сотрудников отделения. Поэтому внимание и забота со стороны не бывают для них лишними.

Поприветствует и поздравит комаринцев член Совета Республики Национального собрания, председатель Гомельской областной организации БОКК Алла Смоляк. Волонтеры Красного Креста подготовили для них мюзикл "Рождественская сказка", а также сладкие подарки. По мнению организаторов, мероприятие подарит постояльцам отделения положительные эмоции, заряд позитива.

Акция станет частью благотворительной новогодней кампании "Елка желаний".-0-