Красный Крест проведет в Минске флешмоб "Мы не жертвы"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальную тематическую акцию "Мы не жертвы" проведут сегодня в Минске в ТЦ "Столица", сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе Красного Креста.

Мероприятие, подготовленное сотрудниками и волонтерами Красного Креста: студентами университетов и колледжей столицы, является частью национальной информационной кампании "Предотвратим торговлю людьми".

"Волонтеры предложили в нестандартной форме, через свое творчество рассказать о проблеме торговли людьми и примерах современного рабства. Это будут реальные истории белорусов, инсценировки под музыку и без слов. Закончится акция танцевальным флешмобом в поддержку жертв торговли людьми", - пояснила пресс-секретарь БОКК Наталья Гантиевская.

Организаторы рассчитывают, что такой способ привлечь внимание людей к проблеме современного рабства более действенен, чем просто раздача буклетов и листовок. Вместе с тем зрители флешмоба смогут получить и полезную информацию о том, как не стать жертвой насилия и куда обращаться, чтобы себя обезопасить.

Акция начнется в 19.30.

Кампания "Предотвратим торговлю людьми" проходит во всех регионах Беларуси и продолжится как минимум до конца года. Она включает информационные сессии разного формата.-0-