Красный Крест проведет в Витебске новогоднюю елку для детей беженцев

30 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в пункте временного пребывания в Витебске проведут новогоднее представление для беженцев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Витебской областной организации "Белорусское общество Красного Креста" Галина Желанова.

На один день пункт временного пребывания беженцев на улице 5-я Индустриальная в Витебске принарядится в праздничное убранство. Нарядная елка, артисты в ярких костюмах, развлекательная программа - все это будет для иностранцев, которые ищут убежища, сюрпризом. Полоцкая районная организация профсоюза работников государственных и других учреждений представит свою театральную постановку. "Некоторые взрослые и дети из Афганистана, Ирака, Конго и других стран, которые нашли временное пристанище на витебской земле, впервые увидят привычных для нас новогодних героев. Дед Мороз и Снегурочка расскажут малышам и взрослым, как принято отмечать Новый год в нашей стране, и проведут для детишек интересные конкурсы и игры", - рассказала Галина Желанова.

Главная идея, которой придерживаются организаторы торжества, - Новый год должен быть у каждого. Для 30 человек Красный Крест, управление по гражданству и миграции Витебского облисполкома, профсоюзная организация подготовили сладкие подарки. В свою очередь ребятишки в благодарность за неожиданный праздник ответят творческими номерами, которые они отрепетировали с родителями. А после представления для маленьких беженцев передадут собранную одежду, что так нужна им суровой белорусской зимой.-0-