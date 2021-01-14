Красный Крест разворачивает в Гомеле шесть пунктов обогрева

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шесть пунктов обогрева разворачивает с 14 января Красный Крест в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Совета Республики Алла Смоляк.
"При низких температурах областная организация БОКК помогает тем, кто наиболее уязвим в таких погодных условиях. Ежегодно помощь волонтеров в морозы получают сотни людей", - сказала Алла Смоляк.
В областном центре пункты обогрева будут функционировать при районных организациях БОКК, в Новобелицком районе - на базе ТЦСОН.
"В пунктах обогрева люди могут согреться, получить горячее питание, питье, теплую одежду, гигиенический набор", - уточнил начальник организационно-кадрового отдела областной организации БОКК Артем Карпенко.
С 15 января будет работать и передвижной пункт обогрева. Волонтеры отряда быстрого реагирования отправятся к 11 пунктам сбора вторсырья и обеспечат находящихся там людей, в основном без определенного места жительства, горячим питьем и питанием.
Обогреваемую палатку развернут также вблизи Свято-Троицкого храма и центра имени святой Матери Терезы.
Стационарные пункты обогрева организуют и в районах области при районных организациях БОКК. "Всего областная организация БОКК приобрела 900 продуктовых наборов на сумму более Br23,3 тыс. и 900 гигиенических наборов на Br11,6", - добавил Артем Карпенко.-0-