Красный Крест в Гомельской области помог привиться от COVID-19 более чем 4 тыс. пожилых сельчан в 2021 году

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Красный Крест в Гомельской области помог привиться от коронавируса более чем 4,1 тыс. пожилых сельчан в 2021 году. Об этом сообщила сегодня на итоговом президиуме Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста заместитель председателя региональной организации Олеся Костюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Зампредседателя обратила внимание на то, что многолетний опыт работы Белорусского Красного Креста с гуманитарными кризисами сделал сотрудников, волонтеров хорошо подготовленными к чрезвычайным ситуациям. "Но и для нас распространение COVID-19 стало серьезным вызовом. Мы объединили все наши ресурсы, чтобы оказывать качественную помощь тем, кто в ней нуждается больше всего", - отметила она.

В минувшем году в борьбе против коронавируса областная организация действовала по нескольким направлениям. В их числе - доставка пожилым на дом предметов первой необходимости (продуктов, средств гигиены, лекарств), дежурства волонтеров в колл-центрах и помощь в термометрии, поддержка наиболее уязвимых категорий (выдача ваучеров и продуктовых наборов), помощь медработникам, обеспечение их СИЗами и медицинской техникой. "Например, в 2021 году мы приобрели кислородный концентратор для Ветковской ЦРБ, два переносных холодильника для Гомельской поликлиники и Кормянской ЦРБ", - рассказала Олеся Костюк.

Отдельным направлением деятельности она назвала пропаганду вакцинации. "В 6 районах области организованы доставка и сопровождение волонтерами пожилых из сельских районов к пунктам вакцинации. За 2021 год доставили на вакцинацию 4142 человека. Также вакцинировали бездомных и тех, кто вышел из мест лишения свободы, - 214 человек", - привела цифры зампредседателя.

Активно проводил Красный Крест и информационную кампанию по вакцинации. "Организована работа волонтеров в 16 пунктах вакцинации вне учреждений здравоохранения. Изготовлены листовки для размещения в общественном транспорте, систематически проходят акции",- пояснила Олеся Костюк.

Сегодня на заседании президиума подвели итоги работы областной организации в 2021 году, определили планы и задачи на 2022-й.-0-