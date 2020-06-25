Красный Крест включился в обеспечение питьевой водой двух районов столицы

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест организовал помощь в условиях недостатка питьевой воды в Московском и Фрунзенском районах Минска. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе общества.

"Сегодня в Белорусский Красный Крест обратились из Центра оперативного управления Минского городского управления МЧС с просьбой предоставить емкости для воды Московскому РОЧС и Фрунзенскому РОЧС для доставки питьевой воды в пострадавшие регионы. Организация отреагировала на запрос и передала 10 емкостей воды объемом 20 л каждая", - рассказали в БОКК.

Также в организацию обратились медицинские учреждения указанных районов. Оценив их потребности, Белорусский Красный Крест сформировал своим партнерам заявку на безвозмездную спонсорскую помощь - передачу питьевой воды. Ее получат следующие учреждения здравоохранения: родильный дом №2, 4-я городская клиническая больница, городская клиническая инфекционная больница, Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр.

"За помощью к нам обратились и 16 подопечных медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога", проживающие в пострадавших районах. Еще 271 человек позвонил на инфолинию Белорусского Красного Креста "Добрый телефон". Их мы также планируем обеспечить питьевой водой", - добавили в обществе.-0-