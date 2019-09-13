Красный уровень опасности объявлен 15-16 сентября в юго-восточных районах Гомельской области

Фото из архива
Новости темы "Пожароопасная обстановка в Беларуси"
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штормовое предупреждение объявлено на 15-16 сентября в юго-восточных районах Гомельской области, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"15-16 сентября в юго-восточных районах Гомельской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс - красный уровень опасности)", - сообщили в Белгидромете.
16 сентября во многих районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с (оранжевый уровень опасности).-0-