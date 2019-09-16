Красный уровень опасности объявлен 17 сентября в юго-восточных районах Гомельской области

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штормовое предупреждение объявлено 17 сентября в юго-восточных районах Гомельской области, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Во вторник в юго-восточных районах Гомельской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс - красный уровень опасности)", - проинформировали в Белгидромете.

Красный уровень опасности объявлялся в этом регионе также 15-16 сентября.-0-

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