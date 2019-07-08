Красочное шествие-карнавал на праздновании 1000-летия Бреста растянется почти на 3 км

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 7 сентября, когда состоится официальное празднование тысячелетия города, организуют красочный карнавал, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Семашко.

В этом году в связи с юбилеем размах мероприятия, которое будет проводиться уже в четвертый раз, увеличится, оно приобретет международный статус. Помимо того, что будет больше участников, возрастет и протяженность красочного шествия: оно растянется примерно на 3 км - от Кобринского моста по проспекту Машерова, улице Ленина до парка культуры и отдыха.

Организаторы обещают, что действо впечатлит зрителей. В театрализованной форме будет отражена тысячелетняя история Бреста. В карнавале примут участие лучшие творческие коллективы города, будут задействованы автомобили ведущих предприятий областного центра. В своих национальных костюмах пройдут студенты стран Содружества, участвующие в фестивале Дружбы. Мероприятию добавят колорит музыкальные коллективы из Беларуси, Казахстана, России, Латвии и Польши. В Брест они съедутся на фестиваль оркестров.

"Ожидаем, что изюминкой карнавала станет участие Панафриканского танцевального коллектива из Ганы. К сожалению, трудно пригласить коллектив из Бразилии, но к нам приедут парни и девушки, которые участвовали там в карнавале. Думаю, будет интересно посмотреть на их представление", - сказала Светлана Семашко. Она добавила, что Берестейский карнавал продлится около 2,5 часов. Понаблюдать за ним смогут более 50 тыс. человек.-0-