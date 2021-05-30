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30 мая 2021, 13:14

"Красота не требует жертв" - участница конкурса "Королева студенчества - 2021" из Гомеля

Считанные дни остаются до финала республиканского этапа конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021". От Гомельской области единственная участница - студентка ГГУ имени Ф. Скорины Александра Дрывайло. Чем будет покорять жюри, как относится к стандартам красоты и стереотипам, Александра поделилась с корреспондентом БЕЛТА.

Всегда заряжена на успех

Подготовка к финалу конкурса идет полным ходом. Каждый день участниц из всех областей насыщен событиями, съемками, тренингами, мероприятиями. Пообщаться с Александрой удается только за полночь. Без намека на усталость, несмотря на репетиции и плотный график, девушка полна эмоций и энергии. Она открыто рассказала о себе и своих увлечениях.

Александре 19 лет, учится на 3-м курсе филологического факультета. Кроме этого она заместитель председателя совета университета и член совета общежития и вуза. Значительную часть своего времени уделяет волонтерской и общественно-культурной деятельности.

"Моя малая родина - агрогородок Чемерисы Брагинского района. Я училась в белорусскоязычной школе, поэтому уже после 9-го класса точно знала, куда буду поступать. Белорусский язык мне очень нравится, поэтому ничуть не жалею, что пошла на белорусскую филологию. Уже сейчас чувствую - я на своем месте", - рассказала Александра.

Дорогу осилит идущий

Решение об участии в конкурсе "Королева студенчества" было спонтанным. "Я никогда не слышала о нем и тем более не планировала стать его участницей. Подтолкнули мои родные и близкие, которые поддерживали и верили в меня. Было нелегко, так как в тот момент у меня была большая нагрузка и мало времени. Но не зря говорят, что дорогу осилит идущий", - отметила она.

Александра стала лучшей на региональном этапе. Сейчас вместе с девушками из других областей она активно готовится к финалу в столице. "Всего несколько дней в Минске, а эмоций уже много. График очень насыщенный и разнообразный, каждый день расписан по минутам. По приезде нас заселили в очень комфортное общежитие, затем - организационный сбор в ЦК БРСМ. Потом был тренинг, где ближе познакомились с девочками и здорово провели время. После обеда состоялась поездка в Национальную школу красоты, где для нас организовали мастер-класс по дефиле. И это не все - была еще репетиция", - с улыбкой рассказала про ритм первого дня пребывания в Минске Александра.

Для коллектива alma mater Саша уже признанная королева студенчества. "Александра хороша во всем, что делает: в дружбе и любви, учебе и науке, работе и увлечениях. Она на самом деле королева студенчества, потому что только настоящая студентка вот так, по-королевски, умудряется спать пару часов в сутки, работать, прилично учиться, сдавать вовремя сессию, участвовать в куче мероприятий и оставаться такой красоткой", - рассказали о девушке в университете.

То есть выражение "от сессии до сессии живут студенты весело" не про Сашу. Хотя веселье для нее заключается в другом - кроме учебы много других забот. "Разнообразная активная жизнь - это ли не веселье? Как-то неосознанно пришла к такому ритму. Сейчас я уже не представляю, как можно жить иначе. Но отдохнуть однозначно хочется. Как морально, так и физически", - призналась она.

Моделинг в жизни и судьбе

Много лет жизни Саша посвятила моделингу. Сначала была ученицей, постепенно достигнутый уровень позволил самой преподавать. "Это занятие помогло мне найти и раскрыть себя. Сейчас, преподавая искусство дефиле, я пытаюсь передать все свои навыки ученикам, вложить в каждого частичку себя. Я люблю свою работу. Моделинг - это то, чем я живу, мое хобби, то, что меня вдохновляет и мотивирует. В этой сфере я около пяти лет", - сказала Александра Дрывайло.

Парадоксально, но путь девушки в моделинге был непрост. Пришлось искать себя, много заниматься самостоятельно. Первые два года обучения не принесли особого результата. На какое-то время она замкнулась в себе и начала комплексовать. "Но тяга к миру моды не пропала. Через какое-то время меня заметила директор центра моды и красоты "Хрустальная Нимфа" и с того момента все началось с новой силой. Кроме того, изучала литературу, интернет-ресурсы, смотрела ролики и модные показы. И сейчас продолжаю этим заниматься, ведь нет предела совершенству", - сказала девушка.

Саша уверена: курс моделинга не помешает никому. "Занятия моделингом помогают всем, кто погружается в эту сферу и не только, раскрыть себя, стать увереннее, научиться следить и ухаживать за собой, держать осанку, правильно себя позиционировать, держаться достойно в любой ситуации и многое другое. Каждая уважающая себя девушка должна обладать этими качествами", - подчеркнула преподаватель в модной сфере.

Статус по жизни

В соцсетях Александры установлен статус со смыслом: "Помогайте людям, даже если вы знаете, что они не могут помочь вам". Как оказалось, благотворительность и неравнодушие к другим - близкие конкурсантке понятия.

"Моя жизненная позиция такова: нужно помогать окружающим бескорыстно, не ожидая ничего взамен. Если вы видите, что кто-то нуждается в помощи, неважно, близкий это человек или посторонний, и есть возможность помочь - помогите! "Да воздастся каждому по делам его" - факт!" - подчеркнула Александра. Она уверена: для помощи другим не обязательно нужно иметь многомиллионные счета в банке. И поддержка других не всегда оценивается в денежном эквиваленте. Вокруг много людей, взрослых и детей, которым необходимо внимание. Порой важно просто быть рядом в нужный момент.

Волонтерством Саша начала заниматься еще в школьные годы. С ребятами навещали пожилых людей в родном агрогородке, убирали во дворах, носили дрова. На первом курсе в университете вступила в ряды волонтерского отряда факультета "Радуга надежды". Чаще всего посещали дома-интернаты, больницы, приюты с развлекательной программой. "Для меня счастье видеть улыбку на лице у деток, которые лишены внимания, родительской заботы либо в чем-то ограничены физически. Да, они не такие, как мы, но и их вины в том, что они родились больными, нет. Для меня радость уделить им какую-то часть своего времени", - поделилась Саша.

Без стереотипов

Саша - обладательница естественной красоты. Невозможно было удержаться, чтобы не спросить у представительницы модной индустрии, чего требует красота. Многие уверены, что жертв, а у Александры по этому поводу свое мнение. "Красота требует постоянной работы над собой, но никак не жертв. Чтобы быть красивой, не нужно изнурять себя диетами, пластическими операциями, гнаться за модными тенденциями. Дело в том, как вы себя ощущаете. Можно быть идеальной красоткой с модельной внешностью, но при этом никому не интересной. Или же всеми обожаемой, любимой и желанной дурнушкой. Путь к успеху - нормальная здоровая самооценка. Она помогает каждой из нас быть счастливой, всегда ощущать себя красивой, добиваться успехов и уверенно двигаться к своей цели", - уверена девушка.

Есть свое мнение у студентки и по поводу красоты, которая может спасти мир. "Если речь идет о красоте внутренней, то да. В мире полно красоток, но так мало тех, кто красив не только внешне, но и внутренне. Красота душевная - она куда дороже и ценнее. Доброта, искренность, отзывчивость, сострадание, уважительность - вот что делает нас по-настоящему красивыми", - отметила конкурсантка.

Реальные мечты

У Александры Дрывайло большие мечты и надежды на будущее. "Возможно, прозвучит банально, но как есть: хочу добиться успеха! Крепко и уверенно стоять на ногах, ни от кого не зависеть, заниматься любимым делом, быть прекрасной женой и матерью. Трудно представить себя через 5-10 лет, ведь неизвестно, как сложится жизнь. Но в одном я уверена точно: я сделаю все, чтобы перечисленные пункты воплотились в реальность", - уверена девушка.

Участие в предстоящем конкурсе "Королева студенчества Беларуси" станет одной из ступенек на пути к большой мечте. "Это новые возможности, развитие, новые знакомства, новые открытия, фонтан эмоций и впечатлений, и главное - бесценный и полезный опыт", - поделилась конкурсантка. А покорять жюри конкурса в столице планирует исключительно искренностью.

Уже совсем скоро в Беларуси назовут имена победительницы и призеров конкурса в следующих номинациях: 1-е место - "Королева студенчества Беларуси", 2-е - "I вице-королева студенчества Беларуси", 3-е - "II вице-королева студенчества Беларуси". Интернет-аудитория сможет выбрать обладательницу звания "Королева студенчества Беларуси - 2021 online". Голосование стартует сегодня одновременно на трех площадках в официальных группах и аккаунтах БРСМ в соцсетях "ВКонтакте", Instagram и мессенджере Telegram.

Республиканский финал конкурса грации и артистического мастерства "Королева студенчества Беларуси - 2021" состоится 3 июня в концертном зале Prime Hall. Учредителем проекта выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования, Национальной школы красоты, государственных и частных структур, общественных и творческих организаций.

БЕЛТА,

фото из архива Александры Дрывайло.-0-

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