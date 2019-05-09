Кравцов: День Победы остается одним из самых важных и объединяющих праздников

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. День Победы остается одним из самых важных и объединяющих людей праздников. Такое мнение сегодня во время торжественного митинга высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда 9 Мая мы встречаем с особым чувством. Это прежде всего гордость за наших отцов, дедов и прадедов. На их долю выпали очень трудные испытания. День Победы остается одним из самых важных праздников для нашего общества. Подтверждение тому - большое количество людей сегодня на улицах города, в том числе молодежи и детей. Это говорит о том, что мы чтим традиции, помним свою историю", - сказал Владимир Кравцов. По его словам, День Победы стал ориентиром, объединяющим лучшие общенациональные силы.

Владимир Кравцов поблагодарил участников войны. Их стойкость и мужество - пример для всех поколений. "Спасибо вам и за то, что, разгромив врага, вы совершили еще один подвиг - восстановили страну из руин, отстроили дома, школы, заводы, дороги. И сегодня мы признательны вам за воспитание молодежи, за участие в общественной жизни, за неравнодушие к проблемам", - отметил председатель Гродненского облисполкома.

Он подчеркнул, что важно сохранить достижения Великой Победы. Быть ее наследником - не только большая честь, но и ответственность. Сейчас в стране делается все, чтобы и дальше сохранить и укрепить мир.

Центральной площадкой праздничных мероприятий в Гродно стали площадь Ленина и парк им. Жилибера. Дал старт празднованию торжественный митинг, после которого состоялось возложение венков к Вечному огню у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также по центру Гродно прошли парадом войска Гродненского гарнизона, состоялся пробег ретротехники.

На площади Тизенгауза развернулась выставка современной военной техники и вооружения. Центром притяжения стали тематические площадки в парке им. Жилибера. Здесь разместился военно-полевой госпиталь, партизанский лагерь, творчески представлены молодежный привал и литературный штаб. Сразу на нескольких сценах организованы тематические концертные программы.

Завершатся гуляния вечерним концертом у Кургана Славы. Его участники присоединятся к акции "Споем "День Победы" вместе". Дадут в Гродно и праздничный салют.-0-