Кравцов: Гродненская область - регион, в котором комфортно жить и работать

Сегодня Гродненская область празднует 75-летний юбилей. Она была образована Указом Верховного Совета СССР 20 сентября 1944 года. Эти 75 лет - история сразу нескольких поколений жителей Гродненщины, вместившая непростой путь от разоренных войной городов и деревень до современного развитого региона.

Праздничные мероприятия уже стартовали. Причем проходят они не только в областном центре - во всех районах, крупных населенных пунктах организованы концерты, интерактивные шоу, закладываются памятные капсулы. Многочисленные выставки и презентации посвящены достижениям региона. Сегодня, уверен председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, Гродненщине есть чем гордиться.

- Гродненская область - динамично развивающийся регион. Причем существенный вклад в развитие вносят все отрасли экономики. Гродненщина сильна своей промышленностью и аграрной сферой. Прекрасное географическое положение активно используется для развития транспортной инфраструктуры и логистики. Огромен туристический потенциал. Сегодня все делается для создания комфортных условий жизни и работы людей. Мы стараемся, чтобы Гродненщина стала регионом, в котором хочется жить и работать. Огромное внимание уделяется созданию рабочих мест, строительству и модернизации предприятий, росту заработной платы и, конечно, развитию социальной сферы.

- Зачастую о развитии социальной сферы жители судят прежде всего по доступности образования, здравоохранения, темпу строительства социально значимых объектов. Что изменилось в области по этим направлениям?

- В регионе много серьезных изменений. Например, только в образовании за последнее время построено почти четыре десятка новых объектов: семь школ, 18 детских садов, 12 жилых домов для детей-сирот, дом детского творчества. В этом году ко Дню знаний новоселье отпраздновали школы в Гродно и Островце. Причем школа в областном центре стала самой большой в регионе. Возведена она в спальном районе Ольшанка, где сегодня живет немало молодых семей с детьми. Такой объект был действительно необходим.

Кроме того, в ближайшее время планируется открыть детский сад в Лиде. Продолжится строительство подобных объектов и в будущем. В регионе вопрос обеспечения садами, школами шаговой доступности практически решен. В центре внимания и уже действующие учреждения образования: постоянно ведется их модернизация, оснащение новым информационно-коммуникационным оборудованием, современной техникой.

Развивается система здравоохранения, причем упор сделан на доступность медицинской помощи для всех жителей области. Вводятся в эксплуатацию новые объекты не только в областном центре, но и в районах. В частности, в 2018 году завершено строительство лечебного корпуса Волковысской ЦРБ. Больница является крупным региональным диагностическим центром, а также базой для оказания специализированной помощи жителям не только Волковысского, но и соседних районов.

Особое значение для области имеет завершение строительства больницы в Островце, которая станет многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением. На базе Островецкой ЦРБ, которая будет оснащена самым современным оборудованием, планируется открыть более 10 межрайонных и межрегиональных центров. Они будут оказывать различную помощь жителям Гродненской области и ряда районов Витебской и Минской областей.

Кроме того, в Гродно начато масштабное строительство областного онкологического диспансера. Это долгожданный объект для региона, который позволит оказывать жителям весь спектр необходимой помощи.

- Развитие социальной сферы всегда требует солидных затрат. Оно было бы невозможно без серьезного экономического фундамента.

- За 2016-2018 годы в области обеспечена положительная динамика большинства показателей, предусмотренных Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы. По итогам 2018 года прирост валового регионального продукта к уровню 2015 года составил 5%. Производство продукции промышленности увеличилось на 12,1%, объемы строительно-монтажных работ - на 17,2%, розничный товарооборот - на 3,7%, реальная заработная плата возросла на 12,4%. В целом по области за 2016-2018 годы введено в эксплуатацию более 9 млн кв.м жилья.

Обеспечено выполнение пятилетних заданий по экспорту товаров и услуг. Продукция предприятий Гродненской области поставляется в более чем 110 стран, и география экспорта постоянно расширяется. Как, впрочем, и ассортимент экспортной продукции. Стратегический принцип внешнеэкономической деятельности - многовекторность. Торгово-экономическое сотрудничество развивается во многих направлениях, налажены связи с регионами России, странами Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, Китаем и США. На экспорт поставляются азотные удобрения, полиамиды, полиацетали, плиты ДСП и ДВП, чулочно-носочные изделия, сахар и многое другое. За пределами республики пользуется большим спросом продукция мясо-молочных предприятий под известными брендами.

- Гродненская область - традиционно развитый и в сельскохозяйственном плане регион. Каковы ее сильные стороны сегодня?

- Принеманье уже много лет удерживает планку самого высокоразвитого аграрного региона и обеспечивает более 16% валовой сельхозпродукции страны. Область занимает одну из лидирующих позиций в производстве молока. Средний удой молока от коровы за январь-август увеличен на 152 кг к аналогичному периоду 2018 года и составил 3800 кг.

Необходимо отметить, что и по урожайности рапса, и по зерновым культурам Гродненская область традиционно находится в лидерах среди других областей. Уборочный сезон продукции сельского хозяйства в самом разгаре. И говорить об окончательных достижениях пока рано. Вместе с тем получен рекордный для региона валовой сбор рапса. Намолочено более 162 тыс. т маслосемян, средняя урожайность составила 30 ц/га.

Завершается уборка зерновых и зернобобовых культур, сельхозорганизациями намолочено более 1,18 млн т зерна при средней урожайности 36,7 ц/га.

Важно, что продукты питания производства наших перерабатывающих предприятий за высокое качество и отличный вкус ценят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

- В Гродненской области сегодня созданы благоприятные условия для реализации новых перспективных проектов в различных отраслях экономики. Какие из них наиболее значимы для региона?

- Строительство Белорусской атомной электростанции в Островце - это крупнейший инвестиционный проект не только для области, но и для всей страны. Благодаря ему развивается инфраструктура города, активно возводятся жилые дома, объекты сферы услуг, в том числе при участии малого и среднего бизнеса.

Недавно был реализован масштабный инвестиционный проект по строительству цеха азотной кислоты мощностью 1,2 тыс. т в сутки с реконструкцией действующего производства карбамидно-аммиачной смеси на ОАО "Гродно Азот".

Привлечение голландского капитала позволило увеличить производство клубники в Щучинском районе. С участием австрийской компании "Кроноспан" расширяется деревообработка в Сморгони. В стадии завершения проект по созданию логистического центра в районе пункта пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе, а также строительство комплекса по выращиванию шампиньонов в Щучинском районе.

Реализация таких проектов будет иметь не только экономический, но и положительный социальный эффект для региона.

- И это говорит о том, что Гродненской области есть что предложить бизнесу. Какие сферы сегодня интересны потенциальному инвестору?

- Сегодня Гродненская область остается одной из наиболее востребованных в стране площадок для инвестирования. За три последних года в регион привлечено свыше $230 млн иностранных инвестиций. И сегодня, исходя из приоритетов развития региона, ориентации на использование конкурентных преимуществ, мы готовы предложить интересные выгодные проекты.

Это, например, создание деревообрабатывающего кластера в Сморгони. Участие стратегических инвесторов позволит максимально эффективно использовать местные сырьевые ресурсы для переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Область заинтересована в использовании преимуществ строящейся Белорусской АЭС в Островецком районе, прежде всего для организации новых эффективных предприятий машиностроения, электроники, металлообработки, производства электромобилей.

Выгодное географическое положение области, общая граница со странами Евросоюза, безусловно, создают привлекательные условия для строительства логистических центров. Интерес инвесторов к этой сфере растет. Способствует повышению транзитной привлекательности региона и постоянное совершенствование транспортной инфраструктуры. В частности, завершена реконструкция трассы М6 Минск - Гродно - главной артерии региона. Продолжается развитие пунктов пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.

Кроме того, область заинтересована в инвестиционных проектах в сельском хозяйстве.

- Сегодня все большую значимость для экономики приобретает туризм. И Гродненская область в этой сфере в числе первопроходцев, например, в развитии безвизового туризма. Способна ли эта сфера стать одной из точек роста региона?

- Безусловно. Близость границы с ЕС, большое количество сохранившихся памятников истории и архитектуры, уникальная природа способствуют развитию туризма, привлечению гостей, которые едут с самыми разными целями. Речь об оздоровительном, экологическом, познавательном, поклонном туризме, ведь немало иностранцев имеют гродненские корни, желают увидеть места, где жили их родители, деды или прадеды. Пользуются спросом и наши санатории, и агроэкоусадьбы, постоянно предлагаются новые маршруты для знакомства с областью. Следуя мировому тренду, в регионе развивают активный отдых, например, велодвижение. Трансграничные веломаршруты на территории области включены уже и в международную сеть.

С 2016 года иностранцы могут посещать Гродно и Гродненский район без виз. Это дало мощный толчок развитию туризма в областном центре. Сегодня Гродно - мультикультурный город, куда может приехать и чувствовать себя как дома человек из любой страны. Только в прошлом году нас без виз посетили 92 тыс. туристов, а в целом в области побывали около 450 тыс. С ноября 2019 года территория всего региона будет доступна для посещений без виз, что, уверен, поспособствует дальнейшему развитию этой сферы в районах.

- В праздники принято не только подводить итоги, но и делиться планами на будущее. Какой вы видите Гродненскую область, например, в 100-летний юбилей?

- Ответ на этот вопрос конкретными делами должны давать уже следующие поколения. Уверен, что молодежь не просто сохранит все, что создано, но и приумножит эти достижения. В том, что у Гродненщины отличные перспективы, я не сомневаюсь. Ведь главное богатство региона - это люди, трудолюбивые, креативные, заинтересованные в том, чтобы сделать родной край еще лучше.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

БЕЛТА.-0-