Кравцов: Гродненская область сохраняет положительную динамику социально-экономического развития

5 апреля, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область сохраняет положительную динамику социально-экономического развития в последние годы. Об этом сегодня во время пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ сообщил председатель облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"2019-й - знаковый год. От его результатов зависит, как мы выполним задачи на пятилетие. Мы сохранили положительную динамику социально-экономического развития в последние годы. В 2018 году темп роста ВРП достиг 104% - это самый высокий показатель в стране. В январе-феврале текущего года он составил 103,1%. Развитие региона идет по плану", - отметил Владимир Кравцов.

За два месяца в регионе получено около Br90 млн чистой прибыли. Рентабельность продаж сложилась на уровне 7%. Хорошую динамику показывает внешнеторговая деятельность. В 2018 году экспорт товаров и услуг вырос более чем на 20%. За январь-февраль 2019-го экспорт товаров вырос на 24%, услуг - на 15%.

По итогам двух месяцев 2019 года номинальная среднемесячная заработная плата составила Br835, что на 14,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В Гродно, Гродненском и Островецком районе достигли средней зарплаты более чем Br1 тыс.

В первом квартале этого года завершена реализация нескольких значимых проектов. В Скиделе начало работу совместное белорусско-индийское фармакологическое предприятие "Новалок". Продукцию планируется поставлять и на внутренний рынок, и на экспорт. В Слонимском районе завершен проект по производству беконной свинины. Комплекс на 50 тыс. голов свиней вышел на проектную мощность. Производить здесь планируется около 6 тыс. т мяса в год.

В марте начал работу крупный логистический центр в Ошмянском районе рядом с пунктом пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Продолжается строительство транспортно-логистического комплекса в пункте пропуска "Берестовица" на польском направлении, ранее тот же инвестор открыл такой же объект рядом с ПП "Брузги".

Продолжится в течение года реализация и других крупных проектов. Объем инвестиций в целом по году планируется в размере около Br2,5 млрд.

Летом 2019 года в Сморгони будет запущен крупный завод по производству фанеры. Это один из этапов по созданию в регионе крупного деревообрабатывающего кластера. Также в Сморгони планирует производить мебель известная польская компания. В Гродно же один из инвесторов собирается создать производство мебели для IKEA.-0-

Фото Леонида Щеглова

Ямочный ремонт на дорогах Гродненской области планируется завершить до конца мая Минувшая зима сказалась на дорожной сети региона. Состояние некоторых улиц и дорог вызывают нарекания жителей области.

Весенние полевые работы в Гродненской области идут в плановом режиме "С оптимизмом смотрим в этот год. Планируем получить около 1,6 млн т зерновых. Хорошо перезимовали зерновые озимые. Сохранился рапс - ждем от него неплохого урожая", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Самую большую школу Гродно введут в сентябре "Новая школа на более чем 700 учеников возводится в Островце. После реконструкции фактически новую школу получат ученики из Скиделя", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.