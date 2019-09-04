Кравцов: необходимо поддерживать инициативы неравнодушных к сохранению истории людей

4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Необходимо поддерживать инициативы неравнодушных к сохранению истории родной земли людей. Такое мнение сегодня во время приема граждан высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием обратился представитель общественного объединения "Сморгонь фронтовая" с просьбой посодействовать в решении вопроса по установке памятного знака в деревне Новоспасск. Здесь боевое крещение во время Первой мировой войны принял знаменитый женский батальон Марии Бочкаревой. Сохранились даже окопы, где проходили бои. Есть проект по установке камня с памятной табличкой, однако необходимо решить несколько вопросов. Местным властям, а также управлению культуры облисполкома поручено с выездом на место разобраться в ситуации.

"Вопросы истории и культуры - одни из наиболее часто поднимаемых во время подобных приемов. Такое неравнодушное отношение к своей земле радует. Люди приходят, поднимают проблемы, толкают нас всех к их решению - и правильно делают. Ведь у нас много объектов, исторических памятников, мест, которые надо сохранить, приводить в порядок, благоустраивать", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что подобные объекты зачастую становятся катализатором туристического потока. В Сморгонском районе проходила линия фронта, шли упорные бои. Ранее в Сморгони был открыт мемориальный комплекс памяти героев и жертв Первой мировой войны, работы в этом направлении продолжаются и сегодня.

При этом Владимир Кравцов отметил, что такая забота не должна полностью ложиться на плечи бюджета. Энтузиастов необходимо поддерживать, однако следует активнее привлекать спонсоров, средства различных фондов.

Во время приема были рассмотрены и другие вопросы. Некоторые из них носили личный характер. Например, житель Гродно уверен, что его сын неправомерно осужден. В установленном законом порядке дело изучают областной суд и прокуратура.

"Те замечания и недостатки, что были озвучены на совещании у главы государства по совершенствованию работы правоохранительных органов, проявляются и в нашей области. Мы это видим по обращениям граждан. Ко всем этим делам надо подходить более внимательно. В такой работе важно не ошибиться, ведь ошибка здесь может стоить судьбы", - отметил Владимир Кравцов.-0-

Фото Леонида Щеглова