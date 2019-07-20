Кравцов: обращения на прямые линии - повод для анализа работы в районах по решению проблем людей

20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обращения на прямые линии - повод для анализа работы местной власти по решению волнующих людей проблем. Такое мнение сегодня во время прямой линии высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов отметил, что прямые линии остаются востребованными. "Как показывает анализ характера обращений, людей чаще всего волнуют темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Также не редки обращения по вопросам строительства жилья, выделения земельных участков", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что много звонков на эту тему поступает от многодетных семей. В стране приняты действенные меры по их поддержке, однако зачастую люди хотят уточнить тот или иной вопрос, получить консультацию от специалистов. К слову, в регионе в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию свыше 30 многоквартирных домов для многодетных семей. С учетом индивидуального жилья будет сдано более 1,4 тыс. квартир. Как ожидается, в 2020 году этот показатель будет выше на 10-15%.

"Немало обращений поступает из районов индивидуальной застройки, где инженерная инфраструктура порой отстает. Это вопросы строительства дорог, инженерных сетей, канализации и другие", - отметил Владимир Кравцов. Ситуация не остается без внимания власти.

В последнее время в области наметился рост обращений из Лидского и Слонимского районов. Отсюда в облисполком порой поступает звонков больше, чем из Гродно. Для руководства области это повод внимательно посмотреть на работу местных органов власти по волнующим жителей районов проблемам.

"Сейчас принят большой комплексный план по развитию Лиды и Лидского района. Внимание уделяется на только экономике, но и вопросам социального развития. В течение 1-2 лет многие проблемы будут сняты", - отметил Владимир Кравцов.

В центре внимания находится и Слоним. Зачастую из райцентра обращаются по вопросам благоустройства, состояния дорог и дворов. 1 сентября Слоним будет принимать День белорусской письменности. К значимому событию город готовится основательно, поэтому и многие проблемные вопросы будут решены.-0-