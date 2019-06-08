Кравцов: прямые линии показывают готовность людей помочь в решении вопросов с наведением порядка

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Важна готовность людей не просто обозначить проблему, но и помочь в ее решении. Такое мнение сегодня во время прямой телефонной линии высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

На контроль будет взято обращение жителя Свислочского района. Мужчина посетовал, что в неприглядном виде оказалось озеро рядом с дорогой между Свислочью и Жарковщиной. Дорогой часто пользуются туристы, сам водоем находится в живописном месте, ранее его берега были благоустроены, однако время внесло свои коррективы - озеро зарастает, на берегах также стоило бы навести порядок.

Звонивший рассказал, что и он, и несколько десятков местных жителей готовы при необходимости поучаствовать в работах по благоустройству, помочь заинтересованным службам и ведомствам в создании хорошего места для отдыха.

"В последнее время такие обращения не редки. Люди все чаще обращают внимание на различные экологические, природоохранные вопросы, поднимают темы, связанные с наведением порядка. Особенно это символично в Год малой родины. Люди не безразличны к этим проблемам. Важно, что они не просто обозначают вопросы и просят помощи, но и сами готовы в меру сил посодействовать в их решении", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что такой подход людей может быть и гарантией решения проблемы. Совместными усилиями сделать это можно гораздо быстрее.

"Традиционно немало вопросов поступает и по теме ЖКХ. Летом здесь своя специфика: растет температура воздуха, увеличивается расход воды. Есть локальные места, где возникают проблемы с этим", - сказал Владимир Кравцов. В частности, на прямую линию поступило обращение от жителя деревни Коробчицы в пригороде Гродно. О проблеме с инженерными сетями там известно. Постепенно вопросы решаются. В частности, заканчивается сооружение водопроводных сетей, продолжается подключение к сети домовладений. Работа будет завершена в ближайшее время. В перспективе планируется соединить водопроводные сети населенного пункта с городскими.

В регионе в последнее время наметилась еще одна тенденция - отмечается рост звонков на прямые линии и письменных обращений граждан по поводу сохранения историко-культурного наследия. Поступают такие обращения чиновникам различного уровня - от районного до областного.

"Мы видим, что людям не безразлично состояние этих объектов, они интересуются, как ведутся работы по реконструкции, высказывают свое мнение о том, что стоило бы еще сделать. Поступают не критические замечания, а конкретные, интересные предложения, которые помогают в той масштабной работе, что проводится в Гродненской области по сохранению культуры, истории и наследия", - отметил Владимир Кравцов. Он добавил, что для реализации этих задач в регионе привлекаются различные источники финансирования, в том числе и бюджетные, средства международных проектов технической помощи.-0-