Кравцов: школа должна быть культурно-спортивным центром жилого района

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школа должна быть культурно-спортивным центром жилого района. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подходы к образовательному процессу меняются, внедряются новые методики, технологии. Важно идти в ногу со временем. Впрочем, главная задача власти - обеспечить нормальные условия функционирования учреждений образования. Сфера широка - это и вопросы безопасности, и поддержка молодых педагогов, и создание комфортных условий для учебы и работы", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что большое внимание также уделяется продвижению здорового образа жизни, а роль школ в этом плане велика.

Новые объекты в регионе имеют развитую спортивную базу: бассейны, спортивные залы, хорошие стадионы. Они должны становиться своеобразными культурно-спортивными центрами для близлежащих жилых районов. "Да, это стоит немалых средств, но такие затраты оправданы", - отметил Владимир Кравцов.

"Образование - один из приоритетов государственной политики. Гродненская область не исключение. Ежегодно в регионе выделяются серьезные средства на функционирование системы образования, ввод новых объектов. В этом году, например, распахнут для учеников свои двери новые школы в Гродно и Островце", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что немало внимания при подготовке к новому учебному году было уделено ремонту, реконструкции объектов системы образования, оснащению их необходимым современным оборудованием.

Сегодня в большом зале облдрамтеатра в Гродно состоялось областное совещание руководящих работников и специалистов образования. Его темой стали состояние и основные направления совершенствования работы региональной системы образования. В этом году в Гродненской области за парты сядут почти 114 тыс. школьников, из них около 12 тыс. первоклашек.-0-