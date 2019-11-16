Кравцов: в Гродненской области вопросы качества воды и ремонта дорог решаются системно

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области системно решаются вопросы качества воды, ремонта местных дорог и капремонта жилья. Об этом сегодня во время прямой линии журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Анализ показывает, что больше половины обращений, которые поступают в органы власти во время прямых линий на различных уровнях, касаются системы ЖКХ.

"Не удивительно - эти темы близки всем. Это вопросы капитального ремонта жилья, благоустройства, состояния дорог. Все обращения анализируются. Такой подход позволяет более эффективно использовать средства, направлять их туда, где это наиболее необходимо", - рассказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что многие из проблемных вопросов решаются на системном уровне. Например, в Гродненской области было немало вопросов, связанных с качеством воды. В последние несколько лет активно реализуются областные программы в этой сфере.

"В 2018-2019 годах в эксплуатацию введены и будут введены около 60 станций обезжелезивания. В программе на 2020 год - строительство еще 40 таких станций. В течение 2-3 лет проблему качества воды в регионе мы решим. Ведутся работы не только по строительству станций обезжелезивания, но и по перекладке водопровода, прокладке новых сетей", - отметил Владимир Кравцов.

Еще один актуальный вопрос - капремонт жилья. В регионе ежегодно капитально ремонтируется около 3% жилого фонда. Составляют графики, списки, и работа идет согласно им.

В центре внимания также состояние дорог. В области реализуется программа по ремонту местных дорог. Ежегодно обновляются около 200 км.

"Есть и локальные обращения, связанные, например, с развитием новых районов индивидуальной застройки. Жилье уже построено, а инфраструктура запаздывает. Есть микрорайоны, где имеются проблемы, которые необходимо решить. Все в один день не сделаешь. Однако работа ведется последовательно и во многом основана на обращениях граждан", - пояснил Владимир Кравцов.

Во время прямой линии к председателю облисполкома обратился житель района Лобазовка в Слониме. Он посетовал, что район часто подтапливается: нет необходимого водоотведения, из-за этого страдают и дороги. План благоустройства имеется, однако работы откладывались из-за нехватки финансирования. Владимир Кравцов заверил, что вопрос будет взят на контроль. Районные и областные службы проработают возможные варианты решения проблемы.-0-