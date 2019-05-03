Кравцов: ветераны остаются примером мужества, выдержки и оптимизма

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на возраст, участники Великой Отечественной войны продолжают активно участвовать в общественной жизни и остаются примером мужества, выдержки и оптимизма. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время торжественного приема поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию, передает корреспондент БЕЛТА.

На торжество в облисполком были приглашены более 20 ветеранов из всех районов области. "День Победы - всенародно любимый праздник и один из самых важных. Благодаря нашим отцам, дедам и прадедам мы сегодня живем в мирной свободной стране. Важно, что и у поколений, выросших после войны, этот праздник значимый и почитаемый", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что память о тех событиях жива в каждой семье.

"Время не остановить. Средний возраст ветеранов уже шагнул за отметку в 90 лет. Однако вы сегодня - пример мужества, выдержки и оптимизма. Мы благодарны вам и за активную жизненную позицию, и за участие в патриотическом воспитании молодежи", - обратился к ветеранам губернатор.

По словам Владимира Кравцова, в регионе проживает 441 ветеран, и внимание к ним не только накануне праздников. Органы власти, соцслужбы, общественные организации обеспечивают их всем необходимым, постоянно проверяются бытовые условия.

"Молодые поколения должны ценить мир и свободу. Это самое дорогое, что может быть у человека, - отмечает ветеран Валентина Дмитриева. - Приятно, что у нас сохраняют память о Победе, о тех, кто отдал жизнь за нее. У меня с войны не вернулись два старших брата. События тех лет оставили след в каждой семье". В 17-летнем возрасте она попала в партизанский отряд в бригаду "Железняк". Служила в разведгруппе. После войны поступила в медицинский университет и много лет работала врачом. Валентина Тимофеевна подчеркивает, как важно ценить достижения тех поколений в восстановлении страны после страшных разрушений.

Праздничные мероприятия ко Дню победы сегодня продолжатся торжественным концертом на сцене облдрамтеатра - зрителям расскажут историю солдата Победы. С 5 мая в Гродненской области стартует акция "Военная агитбригада". Концерты, творческие встречи, постановки будут организованы в отдаленных населенных пунктах региона, где нет учреждений культуры. Ко Дню Победы в городах, районных центрах, агрогородках и деревнях планируется также провести выставки детских рисунков. Уже собрано около 20 тыс. работ.

Основные мероприятия пройдут 9 мая. В Гродно и Слониме состоятся парады войск, прогремят праздничные салюты. Во всех крупных населенных пунктах области одновременно начнутся концерты под названием "В 6 часов вечера после войны". Насыщенные праздничные программы подготовлены во всех райцентрах: квесты, флешмобы, инсталляции, дефиле моды и причесок военных времен, фестивали солдатской каши и песенные марафоны.-0-