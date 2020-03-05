Кравцов: вопросы безопасности детей должны быть в центре внимания местной власти

5 марта, Сморгонь /Корр. БЕЛТА/. Вопросы безопасности детей и доступности образования должны быть в центре внимания местной власти. Такое мнение во время приема граждан в Сморгонском райисполкоме высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.
Житель района пожаловался на состояние дорог в районе агрогородка Войстом. Зимой, по словам отца пятерых детей, дороги не подсыпаются, есть ямы, видимость ограничивают заросшие обочины. При этом по дороге ходит школьный автобус: взрослые беспокоятся за безопасность детей.
Кроме того, он обратил внимание на пробег школьных автобусов и даже солидный возраст одного из них. Из-за реорганизации школы в Войстоме старшеклассников возят в учебное заведение в Вишнево за 20 км. В дороге некоторые дети проводят немало времени. Также мужчина попросил открыть вторую группу в саду для дошкольников.
"Ситуация не простая. Оптимизация в образовании очень сложный вопрос, к решению которого надо подходить взвешенно", - отметил Владимир Кравцов и поручил соответствующим областным службам еще раз разобраться в проблеме. Все решения должны быть приняты в интересах детей. Будет приобретен для школы и новый автобус. "В течение недели необходимо обследовать маршруты школьных автобусов, привести в порядок дороги. Вопросы безопасности детей должны быть в центре внимания местной власти", - подчеркнул Владимир Кравцов.
Обозначили во время приема и проблему с состоянием покрытия на участке улицы Скорины в райцентре. Здесь идет большой поток транзитного транспорта, тротуаров нет, поэтому жители опасаются за безопасность, прежде всего детей. Местные власти о проблеме знают, но для ее разрешения необходимы серьезные финансовые вливания. Ситуацию возьмут на контроль, тем более, что проектная документация на обустройство улицы уже подготовлена.
На прием записались жители пятиэтажки по ул. Советской в Сморгони. Ранее в доме стояли газовые колонки, но из-за вопросов безопасности в квартирах более 10 лет назад их заменили на электроводонагреватели. Сегодня пользоваться ими дорого, поэтому жильцы просят подключить дом к централизованному горячему водоснабжению. Однако коммунальные службы отмечают, что подобные мероприятия стоят дорого. Впрочем, есть и другие варианты решения вопроса, например, полностью перевести дом на электроотопление по льготному тарифу. В любом случае, все будет делаться с учетом мнения жильцов.
Оперативно решат проблему жильцов новостройки по улице Пограничников в Сморгони, которые пожаловались на мокрые потолки лоджии. Дом находится на гарантии, однако устранять недоделки никто не спешил. По этой ситуации даны конкретные поручения организации, строившей дом.
На контроль взят и ряд других вопросов. Например, житель Сморгони приобрел в одной из деревень района бывший магазин. Сейчас он переводит здание в разряд жилых домов, но работа застопорилась: участок, на котором стоит строение, слишком мал по площади, а из-за этого нельзя возвести хозпостройки. А на земле вокруг из-за давних санитарных ограничений нельзя вести хозяйственную деятельность. В деле будут разбираться юристы.-0-
Фото Леонида Щеглова