Кравцов: вопросы безопасности детей должны быть в центре внимания местной власти

5 марта, Сморгонь /Корр. БЕЛТА/. Вопросы безопасности детей и доступности образования должны быть в центре внимания местной власти. Такое мнение во время приема граждан в Сморгонском райисполкоме высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Горбач с вопросом работы УО "Войстомский ясли-сад" и благоустройством дорог

Житель района пожаловался на состояние дорог в районе агрогородка Войстом. Зимой, по словам отца пятерых детей, дороги не подсыпаются, есть ямы, видимость ограничивают заросшие обочины. При этом по дороге ходит школьный автобус: взрослые беспокоятся за безопасность детей.

Анатолий Казусь и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время приема граждан

Кроме того, он обратил внимание на пробег школьных автобусов и даже солидный возраст одного из них. Из-за реорганизации школы в Войстоме старшеклассников возят в учебное заведение в Вишнево за 20 км. В дороге некоторые дети проводят немало времени. Также мужчина попросил открыть вторую группу в саду для дошкольников.

Владимир Кравцов во время приема граждан

"Ситуация не простая. Оптимизация в образовании очень сложный вопрос, к решению которого надо подходить взвешенно", - отметил Владимир Кравцов и поручил соответствующим областным службам еще раз разобраться в проблеме. Все решения должны быть приняты в интересах детей. Будет приобретен для школы и новый автобус. "В течение недели необходимо обследовать маршруты школьных автобусов, привести в порядок дороги. Вопросы безопасности детей должны быть в центре внимания местной власти", - подчеркнул Владимир Кравцов.

Обозначили во время приема и проблему с состоянием покрытия на участке улицы Скорины в райцентре. Здесь идет большой поток транзитного транспорта, тротуаров нет, поэтому жители опасаются за безопасность, прежде всего детей. Местные власти о проблеме знают, но для ее разрешения необходимы серьезные финансовые вливания. Ситуацию возьмут на контроль, тем более, что проектная документация на обустройство улицы уже подготовлена.

Жители Сморгони по вопросу подключения к центральному водоснобжению во время приема граждан

На прием записались жители пятиэтажки по ул. Советской в Сморгони. Ранее в доме стояли газовые колонки, но из-за вопросов безопасности в квартирах более 10 лет назад их заменили на электроводонагреватели. Сегодня пользоваться ими дорого, поэтому жильцы просят подключить дом к централизованному горячему водоснабжению. Однако коммунальные службы отмечают, что подобные мероприятия стоят дорого. Впрочем, есть и другие варианты решения вопроса, например, полностью перевести дом на электроотопление по льготному тарифу. В любом случае, все будет делаться с учетом мнения жильцов.

Оперативно решат проблему жильцов новостройки по улице Пограничников в Сморгони, которые пожаловались на мокрые потолки лоджии. Дом находится на гарантии, однако устранять недоделки никто не спешил. По этой ситуации даны конкретные поручения организации, строившей дом.

На контроль взят и ряд других вопросов. Например, житель Сморгони приобрел в одной из деревень района бывший магазин. Сейчас он переводит здание в разряд жилых домов, но работа застопорилась: участок, на котором стоит строение, слишком мал по площади, а из-за этого нельзя возвести хозпостройки. А на земле вокруг из-за давних санитарных ограничений нельзя вести хозяйственную деятельность. В деле будут разбираться юристы.-0-

Фото Леонида Щеглова