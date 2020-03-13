Кравцов вручил паспорта юным жителям Гродненской области

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов накануне Дня Конституции вручил паспорта юным жителям региона, добившимся значительных успехов в учебе, спорте, творчестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время торжественной церемонии

Одна из церемоний всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!" прошла сегодня в Новом замке в Гродно. В торжественной обстановке Владимир Кравцов вручил паспорта и Конституцию Беларуси 19 юным жителям региона.

"Вручение паспортов накануне Дня Конституции стало хорошей традицией. Сегодня вы становитесь полноправными гражданами Беларуси, и от вас зависит ее будущее. Пройдет совсем немного времени, и вы будете принимать важнейшие для развития страны решения", - обратился к ребятам губернатор.

Учащаяся Гродненской городской гимназии Эвелина Шаманкова отметила, что стать участником торжественной церемонии для нее очень почетно. "Но это и большая ответственность. Прежде всего надо делами доказывать, что мы настоящие граждане своей страны", - сказала она.

После торжественной церемонии гости ознакомились с коллекцией старинных книг из фондов музея, некоторые были изданы еще в XV веке. После состоялась экскурсия по экспозиции музея в Новом замке. В заключение ребят ждал сладкий стол.

Мероприятия акции проходят во всех районах Гродненской области. Паспорта получили уже более 100 юношей и девушек.-0-

Фото Леонида Щеглова