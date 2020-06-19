Креативные арт-объекты появятся в зеленых зонах Минска

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом из районов Минска в скором времени появятся необычные арт-объекты, которые украсят и облагородят зоны отдыха. Условия конкурса на эту тему обсуждали сегодня на заседании по благоустройству столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

К участию приглашаются все желающие. Это могут быть как организации, так и отдельные жители. Представленные ими произведения установят в парках Павлова, Дружбы народов, Грековой, в сквере Сеножаны, в районе экотропы по ул. Голодеда и Уборевича, на пересечении ул. Притыцкого и Неманской, на территории аллеи в границах ул. Калиновского и пр. Независимости, а также вблизи гостиницы "Беларусь" со стороны проспекта Машерова.

Одним из главных критериев в оценке конкурсных работ будет креативный подход и практическая значимость арт-объектов. При их оформлении авторы смогут использовать символы и логотипы своих компаний.-0-