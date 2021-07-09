Креатон инновационных услуг для социально уязвимых групп провели в Березе

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Креативный марафон по поиску инновационных психолого-педагогических услуг провели в Березе, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Березовского территориального центра социального обслуживания населения Людмила Мороз.

Это первое мероприятие инициативы "SUPP. Качественные онлайн-услуги специалистов помогающих профессий для социально уязвимых групп населения", которая реализуется Белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО в партнерстве с Березовским ТЦСОН.

В мероприятии приняли участие более 70 специалистов из Березовского района и других регионов Беларуси: педагоги, логопеды, психологи, специалисты по социальной работе, руководители кружков, представители общественных организаций.

Востребованные услуги для граждан из социально уязвимых групп, социальное предпринимательство, потенциал социальных сетей во взаимодействии с клиентами, преодоление страха онлайн-выступлений, цифровая компетентность современного специалиста помогающих профессий, равное консультирование - это лишь небольшая часть тем, которые обсуждались на открытых площадках в рамках интенсива "Обзор психолого-педагогических практик специалистов помогающих профессий".

Участники креатона презентовали 15 востребованных психолого-педагогических услуг для людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Жюри отобрало 10 наиболее актуальных и креативных идей, которые могут быть полезны жителям Березовского района, в том числе среди уязвимых групп населения. Это предложения по нейрореабилитации после COVID-19, нейропрофилактике деменции, финансовому воспитанию детей, это также школа молодых родителей #HAPPY FAMILY, анонимный чат "Вопрос взрослому от подростка", психологическая перезагрузка через единение с природой.

Планируется, что идеи получат дальнейшее сопровождение и поддержку со стороны организаторов и менторов и будут применены на практике на территории Березовского района.

Инициатива "SUPP. Качественные онлайн-услуги специалистов помогающих профессий для социально уязвимых групп населения" реализуется Республиканским общественным объединением "Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО" в рамках проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики.-0-