Креатон по сохранению исторического наследия соберет молодежь в Витебске

8 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В музее Витебского народного художественного училища 10-11 октября пройдет креатон "Образование и историко-культурное наследие для будущего Витебска", сообщили БЕЛТА организаторы.

Цель мероприятия - услышать голос молодежи Витебска, мысли и идеи о том, как сохранить культурно-историческое наследие города и адаптировать его к реалиям сегодняшнего дня, используя интерактивные решения и цифровые технологии. "Прошлое и будущее, искусство и искусственный интеллект. Сочетаемо ли это? И может ли получить наследие прошлого современную интерпретацию, вторую, цифровую жизнь? Ответ на этот вопрос будет дан во время креатона", - отметили организаторы.

Участниками мероприятия станут команды учебных заведений областного центра: Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова, Витебского государственного технологического университета, МИТСО, Витебского технического колледжа. Им предстоит создать и усовершенствовать презентацию - визуальное оформление музыки известного композитора, используя современные технологии. В помощь командам выступят эксперты - известные культурологи, историки города, представители медийной сферы и программирования. По итогам двухдневной работы жюри выберет лучший проект, который будет сопровождать концерты классической музыки в разных городах Беларуси, в том числе в Белгосфилармонии.

Также во время креатона выступит почетный профессор Иллинойского университета (США) Вадим Мазо на тему "Музыка авангарда: Дмитрий Шостакович и МЫ". Ожидается онлайн-участие представителей города Эйндховена (Нидерланды) и руководства Витебского горисполкома.

Мероприятие организует социально-просветительское учреждение "УНОВИС-ФОРУМ" при поддержке Витебского горисполкома и Министерства иностранных дел Нидерландов. Креатон проводится по международному проекту "Через искусство и белорусско-голландское сотрудничество к обучающимся городам", посвященного столетию творческого объединения УНОВИС.-0-