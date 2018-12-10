Кредитная нагрузка на малообеспеченных граждан при строительстве жилья в ЮВР Могилевской области снизится

10 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Размер поддержки малообеспеченных граждан, проживающих в юго-восточном регионе (ЮВР) Могилевской области, при строительстве или покупке жилья существенно вырастет. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела жилищной политики комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома Александр Марфонов, комментируя указ Президента Беларуси "О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений".

В частности, малообеспеченным гражданам, которые ведут строительство и трудовую деятельность в населенных пунктах юго-восточного региона Могилевской области, размер субсидии на уплату части процентов по коммерческим кредитам увеличивается на 4 процентных пункта. "Для этой категории граждан за счет собственных средств семьи платежи снизятся на Вr129,3 и составят Вr194,5 в месяц. То есть, если раньше процентная ставка по кредиту была условно равна 5% годовых, то сейчас она будет всего 1% - Вr32,2, плюс Вr162,2 по основному долгу", - пояснил специалист.

Он отметил, что эти нововведения принимаются с целью снижения кредитной нагрузки на жителей ЮВР, привлечения и закрепления в нем молодых и высококвалифицированных специалистов.

За январь-октябрь текущего года в ЮВР построено 16,4 тыс. кв.м жилья, в том числе с господдержкой более 5 тыс. кв.м. Плановое задание перевыполнено более чем на 60%. В числе нуждающихся в улучшении жилищных условий в ЮВР на сегодняшний день еще более 5 тыс. граждан.-0-