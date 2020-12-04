Крепкая семья должна быть основой сильного и процветающего государства - мнение

4 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Крепкая семья должна быть основой сильного и процветающего государства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Владимир Павловский во время открытого диалога, посвященного семейным ценностям в жизни современной молодежи. Встреча прошла во Дворце культуры области в Могилеве.

"Крепкая семья должна быть основой сильного и процветающего государства. В жизни человека все начинается с семьи: жизненные установки и ценности, стремление и желание развиваться самому и работать на благо государства. Все это прививают родители, - сказал Владимир Павловский. - Сегодня во время открытого диалога мы говорили о семейных ценностях и традициях. Наша молодежь - очень ответственная. Ребята понимают, что семья и дети - большая ответственность. Они активно вступали в обсуждение, делились своими взглядами на разные ситуации, рассказывали, с чем сталкиваются молодые семьи".

Участниками открытого диалога стали представители исполнительной власти, психолог, адвокат, представители ОО "Центр поддержки семьи и материнства "Мамалето", представители православной церкви, студенческая и работающая молодежь региона.

"Мы постарались собрать на диалоговой площадке людей из самых разных сфер, чтобы диалог получился полным, разносторонним и интересным. Кроме того, у молодых людей была возможность выступить с идеями и предложениями, которые помогут развитию Беларуси в будущем - они будут детально проработаны и направлены для дальнейшего включения в процесс изменения Конституции нашей страны".

"Важно, чтобы семья оставалась одной из главнейших основ в жизни людей. Необходимо понимать, что семья - это большая и серьезная работа как со стороны женщины, так и мужчины, тогда это будет прочный союз, - поделилась одна из участниц открытого диалога Екатерина Осипова. - И на примере нас с мужем хочу сказать, что государство поддерживает молодые семьи. Мы сами из Славгородского района, туда же вернулись жить и работать после учебы. Мы трудоустроены, нам помогли с жильем. У нас есть все, чтобы достойно жить и развиваться".

Владислав Осипов уверен, что диалоговые площадки помогают объединять молодежь. "На мой взгляд, такой формат, как открытый диалог, сейчас очень актуален. Он позволяет не только обсудить какие-то проблемные вопросы, с которыми сталкиваешься в жизни сам, но и узнать что-то новое, познакомиться и пообщаться с ребятами разных профессий и занятий", - подчеркнул молодой человек.

Для участников и гостей открытого диалога была организована экскурсия по экспозиции "Венценосная семья. Путь любви". Здесь ребята смогли окунуться в эпоху XIX-XX веков, познакомиться с бытом семьи и основами воспитания детей последнего российского императора Николая II.-0-