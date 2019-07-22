Крестный ход из Польши в Украину пройдет через Брестскую область 22-24 июля

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Православный крестный ход из польского города Гайновка в Свято-Успенскую Почаевскую лавру в Украине пройдет с 22 по 24 июля на территории Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Брестской епархии Ольга Семенюк.

Предварительно, более 30 православных паломников из Польши пересекут сегодня границу в пункте пропуска "Песчатка". Они проследуют до Высокого, где для них будет организован ночлег в местной школе-интернате. Затем путь крестного хода проляжет через деревни Новые Лыщицы, Малые Щитники, Большие Мотыкалы, Пески, Клейники в Брестском районе. К вечеру 23 июля шествие прибудет в Брестскую крепость. Здесь участников крестного хода ждет экскурсия по храму святителя Николая Чудотворца.

Утром 24 июля они примут участие в Божественной литургией в храме святых преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби в расположении Брестской пограничной группы. Польские паломники планируют исполнить богослужебные песнопения. Затем крестный ход отправится дальше по маршруту через поселок Мухавец, деревню Великорита. Ожидается, что на территории Брестской области к крестному ходу будут также присоединяться белорусские паломники. 25 июля участники шествия пересекут белорусско-украинскую границу на погранпереходе Мокраны - Доманово и направятся в сторону Ратно.

Крестный ход из Польши в Украину проследует в седьмой раз. Традиция пешего паломничества была восстановлена в 2013 году, спустя 70 лет после войны. Весь путь паломников из польской Гайновки в Свято-Успенскую Почаевскую лавру в Тернопольской области Украины составит около 500 км. Каждый день они будут преодолевать около 30-40 км. К 4 августа крестный ход прибудет в Почаевскую лавру для участия в торжествах, посвященных празднованию дня памяти Почаевской иконы Божией Матери.-0-