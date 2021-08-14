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14 августа 2021, 15:10

Крестный ход с водосвятием и тысячи паломников: на Голубой кринице отпраздновали медовый Спас

Во время мероприятия
Во время мероприятия
14 августа, Славгородский район /Юлия ЕВМЕНЬКОВА - БЕЛТА/. Крестный ход с водосвятием, тысячи паломников и ярмарка меда - на Голубой кринице под Славгородом отпраздновали медовый Спас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно наш праздник посещают десятки тысяч человек, большинство из которых - паломники, - рассказала заместитель председателя Славгородского райисполкома Елена Шевцова. - Люди приезжают целыми семьями, чтобы поучаствовать в большом праздничном богослужении, освятить воду и мед, попросить у нашей целебной криницы здоровья и исполнения самых заветных желаний. Ведь это не только гидрологический памятник природы, но и настоящее место силы".

По сложившейся традиции 14 августа на Голубой кринице православные верующие отмечают день памяти семи мучеников Маккавеев, которые в библейские времена приняли смерть за исповедание христианской веры. Этот день совпадает с медовым Спасом или, по-народному, Спасом на воде - когда освящают не только новый урожай меда, но и воду в колодцах и водоемах. Считается, что на Спас вода в кринице приобретает особую силу и может зарядить человека крепким здоровьем на целый год, стоит только трижды перейти источник или, что еще лучше, окунуться.

Церковный праздник начался накануне, 13 августа, с вечернего богослужения в небольшой Свято-Маккавеевской часовне, расположенной рядом с источником. А сегодня утром здесь состоялись молебное пение с акафистом, божественная литургия, крестный ход вокруг криницы, чин освящения воды и меда. "Удивительно, но такая полная церковная служба с вечерним богослужением проходит здесь только один раз в году - на праздник Маковей, - говорит настоятель часовни отец Афанасий. - Именно поэтому люди стремятся попасть в этот день сюда. Многие приезжают заранее и ночуют в палатках".

Отец Афанасий уже 26 лет освящает на медовый Спас воду в этой кринице. Он вырос в этих местах и с детских лет помнит, как важен был праздник для местных жителей и паломников, которые приезжали даже из России и Украины. "Маленьким я всегда с нетерпением ждал этого дня, - вспоминает священнослужитель. - Мы жили примерно в 12 км от источника, возле самого Славгорода, но всегда приходили сюда на вечернюю службу и оставались до утреннего водосвятия. Запомнилось, с каким радушием и гостеприимством нас встречали жители деревни Клины, ближайшей от криницы. Паломников кормили, укладывали спать, могли даже истопить баньку. Совершенно чужие люди были рады друг другу - в этом и заключается объединяющая сила праздника".

Источник неспроста притягивает сюда людей: играет роль родовая память. Голубая криница, или Синий колодец, как ее называли раньше, - место крещения радимичей, одного из славянских племен, прародителей современных белорусов. С того времени прошло более тысячи лет, и все эти годы люди укрепляли этот уникальный памятник природы своими молитвами, создавая храм под открытым небом. Традиция паломничества и поклонения роднику стала элементом нематериального историко-культурного наследия района и включена в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Неотъемлемой частью празднования медового Спаса на Голубой кринице стало проведение фестиваля "Маковей", в программу которого вошли медовая ярмарка, выставка-продажа продукции мастеров-сыроваров и сувенирных изделий, изготовленных умельцами со всей Беларуси. Здесь же ежегодно собираются и творческие коллективы для участия в региональном празднике-конкурсе "Спас - усяму час". Кроме того, для гостей проводят туристические экскурсии, знакомят их с историей Славгородского района.

"Спас на Голубой кринице - это особая, неповторимая атмосфера, поэтому со своими коллегами не пропускаем ни одного праздника, - отметил член Союза мастеров Беларуси керамист Алексей Сапожков. - Наверное, уже на протяжении 7 лет приезжаем сюда не только показать свою продукцию и пообщаться с другими умельцами, но и окунуться в целебный источник и освятить мед. Каждый, кто побывал на Маковее, хочет увезти отсюда памятный сувенир. Поэтому мы предлагаем покупателям различные изделия-обереги ручной работы. Например, колокольчики или подвески. Среди самых популярных товаров - магниты с надписью "Голубая криница".

Большим спросом на празднике пользуются и славгородские сыры, которые уже давно стали визитной карточкой этого района. Ежегодно на Голубой кринице собираются сыровары со всей Могилевской области, чтобы представить широкий ассортимент своей продукции на любой, даже самый требовательный вкус. Среди них - жительница деревни Гиженка Славгородского района Людмила Ерофеева, в копилке которой есть несколько десятков рецептов этого молочного продукта. Изготовлением сыров женщина начала заниматься вместе с мужем более 20 лет назад. Со временем увлечение переросло в настоящее семейное дело, к которому уже подключились трое из четверых ее сыновей вместе с невестками. Дети гордятся мамой и с удовольствием перенимают азы ее кулинарного мастерства.

"Сегодня на праздник медового Спаса мы наварили почти 40 кг различных сыров - от сладких с цукатами до соленых с чесноком и укропом, - рассказала Людмила Ерофеева. - Люди знают и любят нашу продукцию, поэтому разбирают моментально - за 2-3 часа. И мы стараемся порадовать их новыми вкусами. Чаще всего покупатели приезжают за вкусным сыром в нашу агроусадьбу, поэтому на торговлю мы уже не выезжаем. Исключение делаем только на Маковей, ведь праздник на  Голубой кринице - наш самый любимый и долгожданный".-0-

Фото Олега Фойницкого
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Могилевская область религиозный праздник Славгород
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