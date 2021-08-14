Крестный ход с водосвятием и тысячи паломников: на Голубой кринице отпраздновали медовый Спас

По сложившейся традиции 14 августа на Голубой кринице православные верующие отмечают день памяти семи мучеников Маккавеев, которые в библейские времена приняли смерть за исповедание христианской веры. Этот день совпадает с медовым Спасом или, по-народному, Спасом на воде - когда освящают не только новый урожай меда, но и воду в колодцах и водоемах. Считается, что на Спас вода в кринице приобретает особую силу и может зарядить человека крепким здоровьем на целый год, стоит только трижды перейти источник или, что еще лучше, окунуться.

Источник неспроста притягивает сюда людей: играет роль родовая память. Голубая криница, или Синий колодец, как ее называли раньше, - место крещения радимичей, одного из славянских племен, прародителей современных белорусов. С того времени прошло более тысячи лет, и все эти годы люди укрепляли этот уникальный памятник природы своими молитвами, создавая храм под открытым небом. Традиция паломничества и поклонения роднику стала элементом нематериального историко-культурного наследия района и включена в список историко-культурных ценностей Беларуси.





"Спас на Голубой кринице - это особая, неповторимая атмосфера, поэтому со своими коллегами не пропускаем ни одного праздника, - отметил член Союза мастеров Беларуси керамист Алексей Сапожков. - Наверное, уже на протяжении 7 лет приезжаем сюда не только показать свою продукцию и пообщаться с другими умельцами, но и окунуться в целебный источник и освятить мед. Каждый, кто побывал на Маковее, хочет увезти отсюда памятный сувенир. Поэтому мы предлагаем покупателям различные изделия-обереги ручной работы. Например, колокольчики или подвески. Среди самых популярных товаров - магниты с надписью "Голубая криница".













Фото Олега Фойницкого



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!