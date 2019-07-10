Крестный ход в честь иконы Божией Матери Горбацевичской пройдет в Бобруйском районе

10 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Мероприятия, посвященные престольному празднику храма во имя положения ризы Пресвятой Богородицы, состоятся 14 июля в агрогородке Горбацевичи Бобруйского района, сообщили БЕЛТА в Бобруйской епархии.

Центральным событием программы станет крестный ход в честь иконы Божией Матери Горбацевичской, который пройдет от Свято-Иверского храма в Киселевичах до Горбацевичей и стартует в 11.30. В Ризоположенском храме Горбацевичей в 14.30 перед чудотворной иконой состоится водосвятный молебен. После этого участников и гостей ждет праздничный концерт.

Икона Божией Матери Горбацевичской является древней покровительницей Бобруйской земли. Она была явлена в начале XVII века в ветвях липового дерева. На этом месте был построен храм. Чудотворность иконы запечатлена многочисленными свидетельствами, о которых делались записи в специальной книге прихода. Святыня была утеряна в годы гонений на церковь в XX веке. Копия древнего образа была освящена владыкой Серафимом в 2013 году в Горбацевичах.-0-