"Кричевцементношифер" за январь-сентябрь инвестировал в развитие производства Br3,3 млн

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Кричевцементношифер" за 9 месяцев инвестировало в развитие производства Br3,3 млн. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал холдинга "Белорусская цементная компания".

"За январь - сентябрь также обеспечен темп роста зарплат по всем филиалам в 103,4%. Доля филиалов в выручке ОАО "Кричевцементношифер" за три квартала составила 29,2%, их общий объем промышленного производства оценивается в Br61,6 млн", - говорится в сообщении.

ОАО "Кричевцементношифер" входит в состав холдинга "Белорусская цементная компания". Первый цемент на заводе был получен в 1933 году, а первая партия шифера - в феврале 1950 года. Основные потребители продукции - строительные и ремонтно-строительные организации, домостроительные комбинаты, заводы железобетонных изделий и силикатных материалов, торговые организации Беларуси, России, Польши. В состав акционерного общества входит шесть филиалов.-0-