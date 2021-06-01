"Кричевцементношифер" запустил новую упаковочную линию

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Кричевцементношифер" запустило новую упаковочную линию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК).

"На предприятии после реконструкции склада огнеупорных материалов и установки фасовочной машины была запущена новая линия. Реализация этого проекта заняла меньше года: начиная с прошлого июля было демонтировано простаивающее оборудование фасовочного комплекса с площадки мокрого способа, проведены его ревизия, комплектация и пуско-наладочные работы в транспортно-упаковочном цеху", - отметили в холдинге. "Кричевцементношифер" вложил в это производство в общей сложности около Br1,4 млн.

Производительность нового участка фасовки - 40 т цемента в час. Дополнительная отгрузка составит 10 тыс. т, что позволит ОАО "Кричевцементношифер" получить выручку от реализации в сумме Br1,750 млн.

За первый квартал 2021 года предприятие уже произвело 331 тыс. т цемента, или 385 т в пересчете на одного работника. Рост к аналогичному периоду 2020 года - 7%. Причем доля высокомарочного цемента на предприятии составляет 93%.

ОАО "Кричевцементношифер" - одно из крупнейших в стране, специализирующееся на производстве строительных материалов. Первый цемент на заводе был получен в 1933 году, а первая партия шифера - в феврале 1950 года. Основными потребителями продукции являются строительные и ремонтно-строительные организации, домостроительные комбинаты, заводы железобетонных изделий и силикатных материалов, торговые организации Беларуси, России и Украины. В состав акционерного общества входят шесть филиалов.-0-

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