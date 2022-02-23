Кривоносов: в проекте Конституции заложено много вопросов по нацбезопасности

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции, который вынесен на референдум, заложено, как никогда ранее, много вопросов по национальной безопасности. Акцент на этом сделал сегодня военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов на торжественном митинге в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кривоносов подчеркнул: референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси - особо важное общественно-политическое событие.

"Никогда ранее в проект Основного закона не было заложено столь много вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности. Начиная от демографии и энергетики, заканчивая военной составляющей. По этой причине каждый гражданин, поддерживающий своим волеизъявлением укрепление нашей государственности и развития страны, становится частью единой системы обороны государства, настоящим защитником своего Отечества", - сказал военком.

Он также обратил внимание, что история подтверждает исключительную миролюбивость белорусского народа. "Ни разу белорусы не выступали в качестве агрессоров, захватчиков или поработителей. При этом наш народ никогда не робел ни перед какими вызовами и трудностями и всегда был готов дать достойный ответ любому агрессору. Именно поэтому в нашей стране защита Отечества - обязанность и священный долг каждого гражданина", - убежден военный комиссар.-0-