Кривошинский дом-интернат начал принимать первых постояльцев

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кривошинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов начал принимать первых постояльцев. Об этом сообщил сегодня на заседании Брестского облисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Геннадий Скробот, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение о создании этого стационарного социального учреждения облисполком принял два года назад. Ляховичский райисполком безвозмездно передал здание бывшей амбулатории участковой Кривошинской больницы в собственность Брестской области. На строительные работы и приобретение оборудования для дома-интерната из республиканского бюджета было выделено Br1,5 млн.

"Учреждение рассчитано на 110 мест. Сейчас на объекте завершена реконструкция, началось заселение проживающих. Во всех типах домов-интернатов имеется достаточно свободных мест, что позволяет обеспечить всех нуждающихся граждан в социальных услугах в стационарных учреждениях", - отметил Геннадий Скробот.

В регионе действуют 11 домов-интернатов, в том числе два общего типа. Их общая вместимость составляет 2383 койко-места. На финансирование расходов по их содержанию за 9 месяцев направлено почти Br18 млн. За последние годы значительно улучшена материальная база и условия проживания в домах-интернатах. Завершена реконструкция комплекса зданий в Кобринском доме-интернате, проведен капитальный ремонт с модернизацией жилых корпусов в Коссовском, Домачевском и Пинском домах-интернатах.

В стационарных учреждениях соцобслуживания внедряют новые виды социальных услуг - повышенная комфортность, социальная передышка, постоянное, краткосрочное и временное проживание на платной основе. За первое полугодие такими услугами воспользовались 102 человека, возместив в местный бюджет Br278 тыс. - на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-0-