Кривошинский психоневрологический дом-интернат планируют открыть в I полугодии в Ляховичском районе

12 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кривошинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов планируют открыть в Ляховичском районе в первом полугодии этого года, такая информация прозвучала на итоговой коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение о создании этого стационарного социального учреждения было принято два года назад. Под эти цели было передано здание бывшей амбулатории Ляховичской центральной районной больницы. Сейчас там завершается капитальный ремонт с модернизацией. На строительные работы и приобретение оборудования из республиканского бюджета было выделено Br1,5 млн. Дом-интернат рассчитан на 110 мест.

"Еще 10 лет назад в области была очередь примерно в 100 человек на помещение для постоянного проживания в дома-интернаты данного профиля. Сейчас у нас такой проблемы не существует", - сказал заместитель председателя комитета Василий Соловчук.

Он отметил, что основные усилия в стационарных учреждениях социального обслуживания области направлены на создание комфортных и безопасных условий проживания. В домах-интернатах укрепляют материальную базу, развивают новые формы работы. Услугой временной передышки, краткосрочного, временного проживания на платной основе воспользовались 220 человек. Это на 40 больше, чем в 2018-м. Услуги сопровождаемого проживания получили 125 человек.

В минувшем году Министерство труда и социальной защиты впервые проводило республиканский конкурс на лучшее благоустройство территорий среди домов-интернатов и территориальных центров социального обслуживания населения. По итогам конкурса Жабчицкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов занял второе место в своей номинации, а Ивацевичский ТЦСОН - третье. Принявший участие в коллегии заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков вручил призерам дипломы.-0-