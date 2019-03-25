Кризисная комната Красного Креста откроется в Гродно

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 28 марта откроется кризисная комната Красного Креста для временного размещения нуждающихся в помощи и пострадавших от насилия людей. Об этом БЕЛТА сообщила исполняющая обязанности председателя Гродненской областной организации БОКК Наталья Толкачева.

Комната рассчитана на пребывание шести человек. Приоритет отдается женщинам с детьми из числа беженцев и лиц без гражданства. "Но если таковых нет, то положением предусмотрено, что помощь в кризисной комнате могут получить и граждане Беларуси, пострадавшие от сексуального и гендерного насилия", - рассказала Наталья Толкачева.

Комната создана Гродненской областной организацией БОКК по проекту "Снижение риска сексуального и гендерного насилия среди/по отношению к уязвимым беженцам/лицам, ищущим убежище/вынужденным переселенцам в Гродненской области" при финансовой поддержке Программы малых грантов посольства США в Беларуси и представительства УВКБ ООН в Беларуси.

После церемонии открытия кризисной комнаты запланировано проведение круглого стола по обмену опытом для специалистов Белорусского Красного Креста и центров временного размещения беженцев из Витебска, Гомеля, Бреста, Гродно.-0-