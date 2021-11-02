Кролики, фазаны, черепахи и томаты - в школе Могилевского района открыли "Живую лабораторию"

2 ноября, Семукачи /Корр. БЕЛТА/. Кролики, фазаны, цесарки, утки и черепахи - около 20 животных и птиц поселились в первой в регионе "Живой лаборатории" в Семукачском детском саду - средней школе в Могилевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Необычная лаборатория разместилась на территории учебно-педагогического комплекса в пустующем здании. Теперь, как отметила директор учреждения образования Виктория Шараева, площади будут использоваться с пользой.

"Живая лаборатория" состоит из четырех блоков: фитолаборатории и растениеводства, где дети смогут следить за всеми этапами выращивания различных растений - это будут сельскохозяйственные культуры, деревья и кустарники. "Дети будут следить за каждым этапом прорастания семян, на практике изучать, как влияет температура и внешняя среда на их рост. Это будут разные сорта пшеницы, бобовые. На основании этих наблюдений дети смогут писать научные работы. Мы планируем высадить рассаду помидор, чтобы следить за их ростом. И возможно кто-то из наших учеников даст рекомендации местным жителям - расскажут, какие сорта лучше подходят к климату и условиям нашего района", - поделилась директор учреждения образования.

В отдельных комнатах разместились отделы птицеводства и животноводства. Здесь дети смогут не только посмотреть на различных птиц и животных, но и будут принимать активное участие в их жизни: учиться присматривать, кормить и выращивать. Тут поселились кролики, цесарки, куры-бентамки, утки, фазаны, кролики, голуби и даже морские свинки - для них обустроили удобные вольеры. Все животные переехали в Семукачи из Могилевского зоосада.

"За каждым вольером закреплен определенный класс - с 1 по 11. Ребята будут следить за своими подопечными. Занятия в новой лаборатории будут проходить согласно с учебным планам, а также будет работать кружок "Юный натуралист". На экскурсии будут приходить и малыши из детского сада, - отметила Виктория Шараева. - Появление такой лаборатории - важный шаг в развитии нашего учреждения. Так мы не только приучим к труду и ответственности школьников, а кому-то, может быть, поможем с выбором будущей профессии. Ежегодно около половины наших выпускников поступают в вузы в ссузы аграрного направления. А появление такой лаборатории поможет более серьезному и вдумчивому выбору профессии, даст дополнительные знания и научит трепетному отношению к природе".

Четвероклассник Артем Долгалев рассказал, что их класс будет смотреть за голубями, которые живут в лаборатории. "У нас дома живут куры. И я помогаю маме с папой за ними присматривать, кормить. Мне нравится наблюдать за животными, их поведением. Когда вырасту, может быть, стану ветеринаром, - поделился школьник. - В лаборатории мы узнаем много нового. Там будет интересно и на обычных экскурсиях, ведь не у всех есть свои животные и птицы дома".

Семукачский учебно-педагогический комплекс посещают более 60 школьников и 17 воспитанников детского сада. Подвоз детей организован из пяти близлежащих населенных пунктов.

Как отметила начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома Наталья Колос, аналогов такой лаборатории в Могилевской области пока нет. "Мы долго думали, как использовать имеющиеся помещения в этой школе. И вот включаем телевизор и слышим, что на совещании у Президента о ходе сельскохозяйственных работ было сказано, что дети у нас к земле на прикасались, на огородах не работали. И мы задумались, а как можно это исправить, - рассказала Наталья Колос. - У нас есть сады в Могилевском районе, которые закреплены за школьниками. Появилась тогда идея создать на базе УПК в Семукачах живой уголок, но она разрослась и появилась вот такая лаборатория. Главная наша цель - помочь детям выбрать свой профессиональный путь. А как можно выбрать себе профессию в сельском хозяйстве, если никогда не видел животных и птиц, не знаешь, как за ними ухаживать. Мы надеемся, что такой опыт будет успешным и понравится другим учреждениям образования".

После церемонии открытия лаборатории участники высадили неподалеку дендропарк: барбарисы, каштаны, липы, клены и другие деревья и кустарники.-0-