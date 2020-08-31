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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровли 16 домов повреждены в Минской области из-за непогоды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского райнов Минской области повреждены кровли 16 жилых домов. Было нарушено электроснабжение 31 населенного пункта и 3 молочно-товарных ферм. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.
Зафиксировано 72 случая падения деревьев на проезжие части и частные подворья, поврежден один автомобиль. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. -0-