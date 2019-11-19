Круглянская спортивная школа поменяет прописку

19 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В новое здание переедет Круглянская детско-юношеская спортивная школа, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Круглянского райисполкома Анжела Лукашевич.

"Раньше наша спортивная школа находилась в помещениях 1986 года постройки, которые были на окраине города. Теперь дети будут заниматься в обновленных залах, расположенных в самом центре города. Торжественное открытие запланировано на 30 ноября", - рассказала она.

Здание, в котором сейчас будет размещаться спортивная школа, раньше принадлежало Круглянскому ПМК №266 и находилось в собственности области. "Могилевский облисполком передал его нам, а мы в свою очередь предоставили его для наших спортсменов. До этого тут располагался центр спортивного досуга, поэтому больших модернизаций не понадобилось. Кроме уже имеющихся залов, появится еще два помещения для греко-римской борьбы. И к открытию планируем закончить с оборудованием тренажерного зала, - поделилась заместитель председателя райисполкома. - В нашем городе спорт у детей очень популярен, а новое здание расположено как раз возле двух школ. Это только добавит комфорта и, мы надеемся, привлечет еще больше молодежи к занятиям".

В Круглянской спортивной школе занимаются 283 ученика на четырех направлениях: легкая атлетика, футбол, греко-римская борьба и лыжные гонки.-0-