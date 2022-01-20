Крупко: деятельность любой общественной организации должна идти по пути улучшения жизни граждан

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предлагаемые поправки в Конституцию ставят барьер тому, чтобы благополучие большинства приносилось в жертву политическим амбициям меньшинства. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на совещании по социально-экономическому развитию Чечерского района в 2022 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

Иван Крупко обратил особое внимание на дополнение статьи Конституции, в которой речь идет о политических партиях. "Небольшое, но очень важное замечание: политические партии, другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют реализации и защите прав, свобод и интересов человека и гражданина. Другими словами, в случае принятия поправок политические партии и общественные организации, официально зарегистрированные на территории страны, должны будут осуществлять свою деятельность исходя не из узкопартийных расчетов, а в интересах граждан Беларуси и соответственно в интересах республики", - подчеркнул губернатор.

По его словам, свежо еще в памяти, когда отдельные политические партии и общественные объединения, финансируемые, как правило, из-за рубежа, действовали не только не в интересах страны и ее граждан, но исключительно им во вред. "А как иначе расценивать призывы к международной изоляции, к введению против Беларуси экономических санкций. До сих пор это подавалось под предлогом "альтернативного мнения", борьбы за демократию, либерализацию и прочее пустословие. Если поправку примут, позиция властей будет принципиальной: мнение приветствуется в том случае, если оно направлено на поиск путей для улучшения жизни каждого белорусского гражданина. Если же деятельность общественной организации идет вразрез с этим постулатом, если благополучие большинства без малейшего сожаления приносится в жертву политическим амбициям меньшинства, это будет нарушением Основного закона страны. Со всеми вытекающими последствиями", - сказал Иван Крупко.

На сегодняшнем совещании в Чечерске обсудили конкретные шаги развития района. Губернатор отметил, что в районе 92 населенных пункта (а это 96% от общего количества) расположены в зоне радиоактивного загрязнения. Значительный спектр задач на этой территории решается за счет средств чернобыльской программы. "Более 2,3 тыс. детей до 17 лет получают бесплатное школьное питание. Ежегодно госпрограммой финансируется комплекс защитных мер в сельхозпроизводстве. Только минеральных удобрений поставлено на Br2 млн", - озвучил цифры руководитель области.

Многое делается и в социальной политике, добавил губернатор. Так, на прошлой неделе в Чечерске открыли кабинет компьютерной томографии, который станет межзональным для близлежащих районов. В планах на этот год для районного здравоохранения предусмотрено Br225 тыс., в том числе на приобретение стоматологической установки и автомобиля скорой медицинской помощи. Решен вопрос о покупке школьного автобуса и более 30 единиц технологического оборудования для столовых учреждений образования.

"Ожидается, что в этом году в районе возведут 3 многоквартирных дома, в том числе для молодых специалистов и многодетных семей. Мы несем ответственность за выполнение поручения главы государства, где четко указано: многодетные должны получать жилье в течение года от даты постановки на учет", - напомнил председатель облисполкома.

Также в планах на этот год - реконструкция водопроводных сетей в самом Чечерске и ввод станции обезжелезивания в районе, которая позволит повысить число потребителей качественной питьевой воды до более чем 92%.

Губернатор убежден: предпосылки для развития района есть. И необходимо от каждого руководителя четкое понимание ориентиров, конкретных шагов по выполнению прогнозных параметров, реализации инвестиционных проектов.-0-