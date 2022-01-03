Крупко: для подготовки сельхозтехники к полевым работам нужно задействовать все ресурсы

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для ремонта и подготовки сельскохозяйственной техники к полевым работам 2022 года необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы и возможности. Такую задачу поставил сегодня председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Левковец, для своевременной и качественной подготовки техники к полевым работам в области определены 16 центров по ремонту сельскохозяйственных агрегатов, также технику приводят в порядок непосредственно в сельхозорганизациях. По данным на 3 января, в ремфонд на предприятия агросервиса сдано более 500 единиц техники и узлов к ней.

Ремонтная кампания проходит в три этапа, уточнил Сергей Левковец. Первый - восстановление техники весеннего назначения: энергонасыщенных тракторов, комбинированных почвообрабатывающих, посевных агрегатов, плугов и др. На втором этапе предстоит привести в полную готовность технику для заготовки кормов - кормоуборочные комбайны, косилки, грабли. На третьем будут ремонтировать агрегаты для уборки зерновых.

Начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович уточнил, что за 11 месяцев 2021 года в регионе приобретено 597 единиц сельхозтехники. По его оценке, в области более пристальное внимание стоит уделить кадровому вопросу, в том числе относительно массовых профессий, а также постановке техники на хранение. "Одновременно хочу обратить внимание и на подготовку техники для уборки льна. Это один из важнейших вопросов, который тоже необходимо решать в зимний период", - сказал Станислав Карпович.

Председатель облисполкома Иван Крупко напомнил о поручении главы государства подготовить технику к весенним полевым работам и быть готовыми в короткие сроки провести посевную кампанию. "В каждом районе должен быть определен четкий график ремонта техники, расклад по всем ее видам, обеспечен должный контроль. На учет нужно взять каждую единицу", - подчеркнул Иван Крупко. Он добавил, что подключиться к кампании по подготовке техники при необходимости должны и представители лесохозяйственных организаций, промышленных предприятий. По мнению губернатора, важно задействовать все ресурсы и возможности.

Вопрос на особом контроле губернатора. Отчет по ситуации будет еженедельным.-0-