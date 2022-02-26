Крупко: досрочное голосование в Гомельской области проходит в спокойном режиме

26 февраля, Добрушский район /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование на референдуме в Гомельской области проходит в спокойном режиме. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, посещая участок для голосования №33 Добрушского района в деревне Ларищево, передает корреспондент БЕЛТА.

В границы участка входят Ларищево и поселок Дударево. Всего в списках участников референдума 205 человек.

Иван Крупко поинтересовался, с каким настроением приходят на участок люди, с какими вопросами.

"Нам все нравится. Спасибо руководству страны, области, района. Например, в этом году нам поменяли линию электропередачи. Теперь мы сможем установить дома электрокотлы для отопления", - поделилась местная жительница Светлана Ковалева.

Губернатор заверил, что развитие инфраструктуры, социально-бытовой и других сфер будет продолжено. "Работа не останавливается. Все делается для человека", - подчеркнул он.

В беседе с журналистами Светлана Ковалева отметила, что проголосовала за развитие, благополучие страны. "Считаю важным принять участие в референдуме. Это ответственность каждого из нас, ответственность за наше будущее", - убеждена сельчанка.

По информации председателя комиссии Валентины Примак, на участке проголосовали уже 47%. "Вопросов, обращений, нареканий от участников референдума не поступало", - подчеркнула она.

В основной день голосования на участке запланированы различные акции, концерт творческих коллективов, здесь же можно будет получить консультации медработников, измерить давление, сатурацию.-0-

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