Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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28 января 2022, 15:09

Крупко: Гомельская область мобилизовалась и поменяла экспортный вектор в ответ на санкции

Иван Крупко. Фото из архива
Иван Крупко. Фото из архива

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область мобилизовалась и поменяла экспортный вектор в ответ на введенные Западом и США санкции. Акцент на этом, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, в беседе с корреспондентом БЕЛТА сделал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

"В своем выступлении Президент дал четкую характеристику санкциям как инквизиции нашего времени. В ответ на введенные санкции мы мобилизовались и поменяли экспортный вектор. Так, в прошлом году продукция Гомельской области поставлялась в 95 стран, в том числе в 12 новых: Албанию, Кувейт, Ливию, Оман и др. Нам никакие санкции не страшны", - подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что в Год регионов Беларуси и Китая расширяется сотрудничество Гомельского региона. "Экспорт наших предприятий в КНР по

итогам прошлого года превысил $100 млн. Всего же по итогам года весь экспорт области вырос почти в полтора раза, темп роста - 147,7%", - озвучил итоги Иван Крупко.

Выполняется в регионе и задача по открытию новых предприятий. "За 2021 год трудоустроены более 5,1 тыс. человек на вновь созданные почти 600 малых и средних предприятий. Не меньше планируем создать и в этом году. Как пример - в рамках поручения Президента об открытии производств в небольших населенных пунктах в этом году в чернобыльском Ветковском районе будет открыто производство по переработке строительных отходов", - поделился планами руководитель области.-0-

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Теги
Гомель Крупко санкции экспорт
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