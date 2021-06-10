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10 июня 2021, 18:25

Крупко о развитии АПК Витебской области: каждую потраченную копейку нужно считать

Иван Крупко. Фото Минсельхозпрода
Иван Крупко. Фото Минсельхозпрода

10 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Результаты работы по указу №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области" отслеживаются ежемесячно в разрезе каждой интегрированной структуры. Об этом сообщил во время сегодняшнего рабочего визита в Витебскую область министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Основной целью указа по развитию Витебской области было создание условий для эффективной работы как в целом агропромышленного комплекса региона, так и в отдельности каждого сельскохозяйственного предприятия, входящего в аграрные кластеры. "По итогам 9 месяцев уже будут видны результаты в растениеводстве и животноводстве. По этим показателям мы сможем сказать, какая из интегрированных структур сработала лучше, и затем говорить о том, можно ли множить такие подходы и распространять их на другие области. Первый год реализации указа предполагает самую плотную работу, и впоследствии мы увидим, что даст АПК Витебской области. Мы ежемесячно отслеживаем результаты по каждой интегрированной структуре и отдельным предприятиям. Если добьемся поставленной указом цели, то и сельхозпредприятия будут развиваться, и люди получать достойную зарплату", - рассказал Иван Крупко.

Сегодня министр посетил предприятия Витебской интегрированной структуры, в которую входит 7 районов и 19 хозяйств. Он увидел, что не все предприятия справляются с тем объемом производства в растениеводстве и животноводстве, который позволил бы нарастить объем выручки. Он отметил, что необходимо определиться, с чего на каждом предприятии могут получать выручку, чтобы загрузить перерабатывающие предприятия, увеличить их выручку от реализации готовой продукции и начать погашать кредиторскую задолженность.

"Цель поездки - посмотреть, как структуры настроены работать, какое налажено взаимодействие руководства района и перерабатывающих предприятий, как выстроена вертикаль такого сотрудничества и что это дает. Сегодня вижу, что сделаны четкие подходы по растениеводству, есть определенная положительная тенденция вложений в продукцию этой сферы хозяйства. Если мы получим здесь объемы товарной продукции и объемы кормов, то сможем увеличить и объемы производства в животноводстве", - подчеркнул министр.

Также он добавил, что в Витебском агрокластере идет параллельное строительство ферм, нового репродуктора. Продолжается и реконструкция двух свинокомплексов, где создаются откормочные площадки молодняка. Если раньше здесь получали до 1,2 тыс. т мяса, то после обновления оба комплекса смогут давать почти 15 тыс. т свинины. "Сегодня надо работать и над затратами, и над повышением уровня хозяйствования и экономики в каждом сельхозпредприятии", - заявил глава Минсельхозпрода.

На совещании с руководителями сельхозпредприятий и ОАО "Витебский мясокомбинат" Иван Крупко обсудил также вопросы создания собственной сырьевой базы, поставок мяса и молока от входящих в состав кластера предприятий и их финансовом положении. Министр заострил внимание на том, что каждую потраченную копейку нужно считать и просчитывать выгоду от вложений. Если что-то не будет приносить доход в ближайшем будущем, то следует перенаправить силы на более перспективные проекты. И лишь после создания финансовой подушки безопасности браться за масштабную реконструкцию или строительство.-0-

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Теги
АПК Витебская область Крупко Министерство сельского хозяйства и продовольствия
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