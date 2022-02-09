Крупко об арендном жилье: в Гомельской области фонд формируется путем строительства и ремонта

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области фонд арендного жилья формируется за счет строительства новых домов и ремонта существующих зданий. Об этом рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, отвечая на вопрос коллектива СП ОАО "Спартак" о возможности улучшить жилищные условия, получив квартиру в аренду, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все утвержденные на 2022 год программы будут выполнены в полном объеме, заверил Иван Крупко. В регионе планируется возвести 520 тыс. кв.м жилья. "Все намерения подтверждены финансово. Есть поручение главы государства, предусматривающее первоочередное решение жилищных вопросов многодетных семей", - пояснил он.

Объемы строительства арендного жилья запланированы, бюджет принят, определены объекты на 2022 год, пояснил губернатор. "Еще одно направление формирования фонда арендного жилья - ремонт квартир, которые не находятся в обороте, и ввод их в качестве арендного жилья. Плюс от предприятий передаются общежития. Эти здания переводятся в статус домов квартирного типа. После ремонта однокомнатные и двухкомнатные квартиры с удобствами выделяются для обеспечения жильем и молодых специалистов, и гомельчан, которые пока не могут построить собственное жилье", - разъяснил председатель облисполкома.

Касаясь площадок под строительство жилья в Гомеле, Иван Крупко отметил, что в настоящее время проходит корректировка генплана областного центра. В течение года он будет утвержден с учетом изменений. "Есть необходимость включения в городскую черту территории для многоэтажного жилья с перспективой на ближайшие 20 лет планового строительства в тех темпах, которые идут сегодня", - резюмировал он.-0-