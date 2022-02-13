Крупко: около 85% техники Гомельской области готово к началу весенне-полевых работ

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Готовность техники к посевной кампании в Гомельской области на 12% выше, чем в аналогичный период 2021 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Иван Крупко подчеркнул, что перед агропромышленным комплексом Гомельской области сейчас стоит непростая и напряженная задача - подготовить весь парк к весенне-полевым работам. В распоряжении предприятий региона - 4,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. За январь - февраль отремонтировано 687 единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, идем с опережением: на 12% готовность техники выше. В среднем по всем видам техники это около 85%. Это хорошая готовность на сегодняшний день. Однако мы обязаны прийти в полной боевой готовности к началу весенне-полевых работ. Это энергонасыщенные трактора, опрыскиватели, посевные агрегаты, прицепная и другая техника. Сконцентрированы все ресурсы на самих предприятиях, а также ресурсы бюджета для покупки запасных частей, чтобы обеспечить четкую плановую работу на каждом сельскохозяйственном предприятии", - сказал он.

К примеру, в Петриковском районе процент по готовности агротехники достаточно высокий и по сравнению с прошлым годом, и на фоне всей области. Вовремя приобретены запчасти, организована работа - сегодня район серьезно готовится к посевной кампании, отметил губернатор.

Перед АПК поставлена серьезная задача, от решения которой зависит стабильная работа в других направлениях. "Уже сегодня необходимо подготовиться к обеспечению животноводства кормами, заготовке травянистых кормов, силоса, зернофуража. С готовой техникой, с обеспечением механизаторов, с достойной заработной платой - мы должны выполнить все технологические операции квалифицированно в весенний, летний и осенний периоды. Это даст возможность добиться хороших результатов в растениеводстве, что принесет стабильную работу в животноводстве. Это очень необходимо и важно. Сейчас уделяется серьезное внимание развитию животноводства. Мы сконцентрировали усилия, чтобы обеспечить хозяйства минеральными удобрениями, отремонтировать технику, подготовиться ко всем технологическим операциям и достойно провести весеннюю полевую кампанию", - рассказал Иван Крупко.

Еженедельно в области подводятся итоги, детально уточняются объемы отремонтированной техники, отслеживается полное обеспечение предприятий механизаторскими кадрами и другими специалистами. "Это все необходимо, чтобы к началу полевых работ мы были в полной готовности достойно провести посевную кампанию", - резюмировал председатель Гомельского облисполкома.-0-

Фото Сергея Холодилина