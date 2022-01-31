Крупко поручил провести мониторинг участков под инвестпроекты для производства в Гомельской области

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области проведут мониторинг земельных участков, которые предлагаются под инвестиционные проекты для организации промышленного производства. Такую задачу поставил сегодня председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании подвели итоги социально-экономического развития региона в 2021 году. "Гомельская область, как и в целом белорусская экономика, по результатам 2021 года показала неплохой результат. Мы не достигли прогноза по ВРП, установленного правительством, но планку в 100% преодолели - 100,7%", - констатировал губернатор. Он обратил внимание, что серьезный вклад в рост региональной экономики внесла значительная положительная динамика экспорта товаров. "В предыдущем году с темпом роста почти 150% отгружено товаров более чем на $5 млрд. Задача на текущий год - закрепить наши позиции на внешнем рынке", - подчеркнул Иван Крупко.

Еще одна приоритетная задача - доработать инвестиционную программу области. "Помимо задачи региональной политики построить в каждом районе по одному-два средних объекта в производственной сфере, важную ставку в привлечении инвестиций необходимо делать на областной центр и крупные города. Еще раз провести мониторинг земельных участков на соответствие их градостроительным, экологическим, санитарным и другим нормам для организации в первую очередь промышленного производства. В каждой отрасли, во всех районах области должна быть сформирована детально проработанная инвестиционная программа развития с конкретными бизнес-проектами", - сказал председатель облисполкома.

Иван Крупко убежден: при должной организации работы регион всегда сможет заинтересовать своими проектами инвесторов - и иностранных, и белорусских. "Эффективно вложенные инвестиции - это наши перспективы развития, рабочие места, заработная плата", - обратил внимание он.

Как уточнил заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, в регионе 97 промышленных инвестплощадок. "Каждый район их сформировал", - пояснил он. По словам Андрея Конюшко, в прошлом году в регионе на таких площадках в сфере производства реализовали 18 проектов с инвестициями более Br10 млн. "Тема на постоянном контроле", - добавил он.

Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Дмитрий Баско обратил внимание: один из самых главных подходов при формировании проектов, при определении источников финансирования - экономическая эффективность. "Желательно пересмотреть все проекты с позиции их отдачи и окупаемости. Второй момент - надо искать и новые направления, в том числе по использованию минерально-сырьевых ресурсов", - подчеркнул он.-0-